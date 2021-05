France Football propose cinq latéraux pour renforcer le PSG

Depuis plusieurs années, le PSG a du mal avec ses postes de latéraux, exception faite de Juan Bernat. Cette saison, Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker, Alessandro Florenzi et Colin Dagba n’ont pas donné satisfaction. L’une des priorités des Rouge & Bleu sera de se renforcer au poste de latéral droit. Dans cette optique, le PSG pisterait son ancien joueur, Serge Aurier. Ce dimanche, France Football propose cinq noms pour renforcer ses couloirs.

Nordi Mukiele (latéral droit Leipzig, 23 ans)

“Un joueur polyvalent, solide défensivement, propre balle au pied, en pleine évolution, formé en France. […]Sur le papier, Nordi Mukiele coche quasiment toutes les cases du latéral idéal pour le Paris Saint-Germain. Dans le détail, il faut tout de même pointer quelques erreurs d’appréciation ou de concentration, moins régulières mais parfois coûteuses.“

Ricardo Pereira (latéral droit Leicester, 27 ans)

“Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars 2020, l’international portugais a vécu une saison contrastée, entre convalescence, réintégration progressive et concurrence établie au sein d’un collectif particulièrement huilé. […] Son assurance technique n’a pas disparu, pas plus que son activité et son agressivité, qui en avaient fait un des plus redoutables latéraux de Premier League avant sa blessure. Son profil particulièrement équilibré semble correspondre aux besoins parisiens.“

Gabriele Zappa (latéral droit Cagliari, 21 ans)

Avec ce joueur, Leonardo pourrait nous refaire un pari à la Marco Verratti assure FF. “L’international Espoirs italien n’a que peu de références au plus haut niveau, lui qui vit sa première saison pleine en Serie A […] Zappa avait crevé l’écran en Serie B avec Pescara l’an dernier. […]Un joueur à cadrer et à développer donc, mais au potentiel certain.“

Raphaël Guerreiro (latéral gauche Borussia Dortmund, 27 ans)

Raphaël Guerreiro est un nom bien connu des supporters parisiens. L’international portugais a souvent été associé au PSG ces dernières années. “Offensivement, cette saison, très peu de latéraux gauche peuvent rivaliser avec le joueur du Borussia Dortmund (5 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues). [….] Raphaël Guerreiro semble au pic de sa carrière… L’occasion idéale d’en faire un concurrent à Juan Bernat ?” L’un des points forts de cette piste est le fait que Guerreiro a été formé en France.

Angelino (latéral gauche Leipzig, 24 ans)

“Il y a encore quelques semaines, il était difficile d’imaginer Angelino quitter Leipzig cet été sans un énorme chèque en contrepartie. Mais le latéral espagnol s’est légèrement mis en marge après une première partie de saison étincelante, d’abord en affirmant qu’il n’était pas blessé alors que son club avançait le contraire, puis en se retrouvant écarté avant la finale de la Coupe d’Allemagne pour des raisons sportives […]L’occasion serait alors très tentante, compte tenu des qualités offensives indéniables du jeune homme.”