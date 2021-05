Marcelo : “Lille en tête, ça fait du bien à la Ligue 1”

La saison de Ligue 1 n’a pas livré son verdict contrairement aux saisons précédentes. Lille est leader avec trois points d’avance sur le PSG à deux journées de la fin. Une conclusion de saison palpitante qui semble plaire aux joueurs des autres équipes, qui sont lassées de la domination du PSG version QSI depuis une décennie, excepté lors des saisons 2012 et 2017. La présence de Lille en tête du championnat aussi loin dans la saison inspire les autres clubs comme l’Olympique Lyonnais et son défenseur central, Marcelo. “Lille fait un bon championnat, à un très haut niveau. Leur première place est méritée, c’est sûr. Et ça fait du bien à la Ligue 1 aussi. Une équipe qui a arrêté la série du PSG, ça nous fait rêver aussi“, a expliqué le Brésilien dans une interview accordée à Téléfoot. “Je pense que cette année, on était très proche de gagner ce championnat. Donc on va rêver, et on va arriver l’an prochain pour se donner à 100% encore.“