Messi, Camavinga, Aurier : les pistes du PSG pour le prochain mercato (LP)

Hier soir, le PSG a mis fin à son beau parcours européen suite à sa défaite face à Manchester City en demi-finale de Ligue des champions. Si le club de la capitale peut s’appuyer sur des éléments incontournables pour la saison prochaine, d’autres postes devront être améliorés. Via son site internet, Le Parisien a listé les pistes des Rouge et Bleu pour le prochain mercato estival.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi (33 ans) reste toujours flou. Si certaines médias affirment que la tendance serait à une prolongation dans son club formateur, la piste menant au PSG est toujours d’actualité. Et toujours selon Le Parisien, le PSG souhaiterait réaliser un trio offensif Neymar-Mbappé-Messi. “Selon nos informations, le club de la capitale a dessiné les contours du PSG 2021-2022 avec Lionel Messi dans ses négociations avec des joueurs. À plusieurs reprises ces derniers mois, les dirigeants parisiens ont formulé devant des agents ou des représentants de joueurs le souhait de construire une équipe avec le sextuple Ballon d’or France Football si leur poulain signe à Paris”, rapporte le quotidien sportif. Mais avant cela, l’avenir de Kylian Mbappé – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 – aura un rôle central dans le mercato parisien.

Pour la saison prochaine, le PSG souhaite également se renforcer au poste de milieu de terrain. Ciblé par le PSG, Georginio Wijnaldum (30 ans, en fin de contrat avec Liverpool) semble prendre la direction du FC Barcelone. Ainsi, le club de la capitale garde un espoir pour le milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans), sous contrat jusqu’en 2022. “Il apporterait une touche technique supplémentaire”, rapporte le journal francilien. Enfin le problème principal du PSG cette saison, le niveau des latéraux. En effet, le PSG ne devrait pas lever l’option d’achat (9M€) d’Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma. Ainsi, “le PSG a tranché et souhaite en priorité enrôler Serge Aurier, 28 ans, pour lui confier le rôle de numéro 1 à droite.” Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2022, l’international ivoirien a l’avantage de connaître le PSG, où il avait déjà évolué entre 2014 et 2017. De plus, le latéral droit de 28 ans a déjà côtoyé Mauricio Pochettino lorsque ce dernier était sur le banc des Spurs.