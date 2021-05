L’avenir de Mbappé vu par la Gazzetta dello Sport

L’un des dossiers chauds du PSG cet été sera la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Après avoir réussi à prolonger Neymar il y a quelques jours, les dirigeants parisiens espèrent en faire de même avec leur numéro 7. Mais les négociations traînent en longueur et le joueur lui-même ne sait pas encore ce qu’il veut pour son avenir. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport réalise un dossier sur l’attaquant (22 ans). Et le quotidien sportif italien penche pour un départ de Mbappé cet été. Et il apporte notamment deux raisons à cela. La première, le fait que le PSG bloque sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, une compétition qu’il rêve de jouer. Deuxième point qui pousserait Mbappé à quitter le PSG, son statut au sein du club. Même s’il affiche les meilleures statistiques cette saison (39 buts toutes compétitions confondues), il aurait le sentiment de passer derrière l’autre star de l’équipe, Neymar. Mbappé estimerait que les dirigeants laissent plus de passe-droits au Brésilien qu’à lui. Des informations à tout de même prendre avec des pincettes.