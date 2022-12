Ce mercredi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la France défie le Maroc en demi-finales de Coupe du monde. Et pour ce match, Didier Deschamps devra se passer de deux joueurs importants au coup d’envoi.

À quelques heures du début du coup d’envoi entre la France et le Maroc, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, devra composer son onze de départ sans deux titulaires. Malades depuis quelques jours et absents des derniers entraînements, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ne sont pas suffisamment remis pour débuter ce match face aux Lions de l’Atlas comme le rapporte L’Equipe. L’ancien milieu parisien ne sera même pas sur la feuille de match, comme précisé par Loïc Tanzi.

Konaté et Fofana titulaires

Performant lors de ses deux matches en Coupe du monde face à l’Australie (4-1) et la Tunisie (0-1), le joueur de Liverpool, Ibrahima Konaté, sera donc aligné aux côtés de Raphaël Varane en charnière centrale. De son côté, Youssouf Fofana prendra la place d’Adrien Rabiot dans l’entrejeu avec Aurélien Tchouaméni. Les deux joueurs avaient performé ensemble la saison passée à l’AS Monaco. Pour le reste, pas de surprise avec la titularisation de Jules Koundé en arrière droit et la présence d’Antoine Griezmann dans son rôle hybride. Les trois attaquants, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont alignés en attaque.