Ce vendredi (20h45 sur TF1), l’équipe de France débutera sa phase éliminatoire de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas. L’occasion pour Kylian Mbappé d’arborer pour la première fois son brassard de capitaine.

Plus de trois mois après sa finale perdue en Coupe du monde face à l’Argentine, l’équipe de France retrouve la compétition en ce mois de mars avec deux rencontres au programme face aux Pays-Bas (vendredi) et l’Irlande (lundi) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Et pour ce premier match de l’année 2023, Didier Deschamps devra composer sans quelques joueurs du dernier Mondial comme Hugo Lloris (retraite internationale), Raphaël Varane (retraite internationale) ou encore Ousmane Dembélé (blessé). Mais le sélectionneur a déjà quelques idées précises en tête.

Kolo Muani en ballotage favorable pour accompagner Mbappé en attaque

Même s’il faudra attendre le dernier entraînement au Stade de France ce jeudi pour avoir plus de certitudes, la séance de ce mercredi peut déjà donner quelques tendances sur la composition française face aux Néerlandais. Au poste de gardien de but, l’ancien Parisien, Mike Maignan, a été désigné portier numéro 1. En défense, Ibrahima Konaté devrait prendre une place plus importante dans le onze des Bleus suite à la retraite internationale de Raphaël Varane. Le joueur de Liverpool devrait être accompagné par Dayot Upamecano en charnière centrale. Jules Koundé et Théo Hernandez sont pressentis pour occuper les couloirs défensifs, comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport. Dans le milieu à trois, un autre ancien Parisien devrait être aligné. En effet, Adrien Rabiot est bien parti pour former l’entrejeu aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. Comme lors du Mondial 2022, le joueur de l’Atlético de Madrid devrait poursuivre dans son rôle de milieu relayeur.

Enfin, en attaque, Kylian Mbappé sera sans surprise titulaire dans son nouveau rôle de capitaine. Sur l’aile droite, Kingsley Coman, formé au PSG, devrait profiter de l’absence d’Ousmane Dembélé pour marquer des points. Enfin, concernant la pointe de l’attaque, une bataille existe entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani. Et le natif de Bondy est en ballotage favorable, comme l’explique L’Equipe. « Ce mercredi, lors de la séance à huis clos à Clairefontaine, l’attaquant de Francfort a été titularisé en pointe lors de la première mi-temps de l’opposition qui s’est déroulée sur les deux tiers du terrain. Olivier Giroud a pris la suite en seconde période, ce qui laisse penser que le Milanais pourrait, lui, éventuellement commencer sur le banc, en attendant l’Irlande, lundi prochain, où son profil sera peut-être plus utile. » À noter que Kylian Mbappé devrait se présenter en conférence de presse ce jeudi. L’occasion pour l’attaquant du PSG de s’exprimer sur son nouveau rôle de capitaine en équipe de France.