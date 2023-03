La fin de saison du PSG pourrait être longue sur le plan sportif et animée du côté des coulisses du mercato. En effet, les dirigeants parisiens devraient être actifs sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif Rouge & Bleu. Pour cela, des opportunités pourraient se présenter grâce aux joueurs en fin de contrat.

Le prochain mercato d’été du Paris Saint-Germain pourrait être à nouveau ce qui a été qualifié en 2021 de « marché d’opportunités ». La première recrue estivale devrait être Milan Skriniar. Le Slovaque de 28 ans viendrait renforcer une arrière garde Rouge & Bleu qui en a grandement besoin. Selon les dernières informations, le dossier est bouclé et le défenseur central rejoindra bel et bien le club de la capitale une fois son contrat avec l’Inter Milan achevé. Une recrue libre qui ne coûtera rien en indemnité de transfert, mais pour laquelle le PSG devra sans doute débourser une prime à la signature importante au vue de la valeur du joueur et de la somme (entre 60 et 70 millions d’euros) réclamée par les Nerazzurri en janvier dernier pour un transfert. Pour rappel, l’actuel troisième de Série A s’était attaché les services de Milan Skriniar contre 34M€ en juillet 2017. Seul hic dans ce dossier, l’état de santé du joueur. Si le PSG peut se réjouir de renforcer son secteur défensif, il semblerait gêné physiquement. Depuis la fin de mois de février, Milan Skriniar traine une lombalgie qui l’a privé de quatre des cinq derniers matchs de l’Inter Milan, mais aussi de sa participation avec sa sélection nationale de ce rassemblement du mois de mars. Un pépin physique à surveiller de près par la direction et les cellules médicales du Paris Saint-Germain.

N’Golo Kanté

Arrivé à Chelsea lors du mercato d’été 2016, N’Golo Kanté arrive en fin de contrat sept saisons plus tard. A 31 ans, le milieu de terrain français connaît la période la plus compliquée de sa carrière. Touché à l’ischio depuis le mois d’août 2022, le champion du monde a manqué 207 jours de compétitions et 33 rencontres (TCC) avec les Blues. Un état de santé qui inquiète à son âge, en plus des affaires extra-sportives auquel il fait face. Cependant, sur le plan sportif, N’Golo Kanté pourrait être un renfort au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, comme le club de la capitale n’a plus connu depuis l’ère Thiago Motta. L’international français n’est pas avare d’effort, et apporterait un dynamisme sur le plan physique qui manque cruellement à l’entrejeu Rouge & Bleu. Discret dans un vestiaire, Kanté pourrait faire preuve d’un leadership naturel en montrant l’exemple dans l’implication et le professionnalisme. Reste à convaincre le joueur de rejoindre la capitale, sa région d’origine, avant qu’il ne signe un nouveau contrat avec Chelsea. Le club londonien devra placer son joueur au centre de son projet, malgré son effectif pléthorique, afin de lui prouver sa confiance. Dans le cas contraire, si les Blues miseraient sur la jeunesse et leurs nouvelles et futures recrues, le milieu de terrain pourrait alors revoir son plan de carrière, et le PSG aurait tout à gagner à se positionner sur le dossier.

Le retour qui divise

Adrien Rabiot (Image Getty)

Un autre français dans la liste. Quatre saisons après son arrivée libre à la Juventus Turin en provenance du PSG, le milieu de terrain tricolore arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Une prolongation semble compliquée à ce stade selon les derniers échos de la presse italienne. En ce sens, l’idée d’un retour au Paris Saint-Germain pourrait être bonne pour lui, comme pour son club formateur. Auteur d’une excellente Coupe du Monde 2022 aux côtés d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Adrien Rabiot réalise une saison 2022-2023 à hauteur du niveau affiché au Qatar en fin d’année civile dernière. Le titi parisien a disputé depuis le mois d’août dernier avec la Juventus Turin 33 rencontres toutes compétitions confondues et a inscrit 9 buts et fait 4 passes décisives. Une régularité qui l’emmène aujourd’hui à s’imposer comme un des meilleurs milieu de terrain en Série A, puis de faire de sa présence dans le groupe de Didier Deschamps avec l’Equipe de France une évidence.

Une potentielle colonie française

L’idée n’est pas d’adhérer à un « projet français » ou « projet francilien », mais en avançant dans la réflexion, effectivement, les français ressortent davantage dans la liste des joueurs qui seront libres en juin 2023. En ce sens, à N’Golo Kanté et Adrien Rabiot, vient s’ajouter Marcus Thuram. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach évolue en Bundesliga depuis juillet 2019. Il avait quitté Guingamp à l’époque contre la somme de 9 millions d’euros. Auteur de 15 buts et 4 passes décisives cette saison en 26 matchs (TCC), le Français prend de l’épaisseur avec le temps, à l’image, comme Adrien Rabiot, de la place qu’il prend au sein du groupe Equipe de France. Le joueur, polyvalent dans sa palette de jeu, pourrait parfaitement s’intégrer sur le front de l’attaque du PSG en prenant sur ses épaules les responsabilités du rôle de point d’appuie, afin de débuter la construction d’un plan de jeu autour de Kylian Mbappé. Par ailleurs, sa relation avec le numéro 7 du Paris Saint-Germain pourrait être un argument, tant l’entente entre les deux joueurs semble bonne.

Un autre joueur français, évoluant en Bundesliga lui aussi, arrive également en fin de contrat en juin prochain : Evan Ndicka. A 23 ans, le défenseur central évolue à Francfort depuis l’été 2018. Il avait à l’époque quitter l’AJ Auxerre contre la somme de 5,5 millions d’euros. En Bourgogne, le gaucher n’était pourtant pas titulaire indiscutable, mais le club allemand a descellé un potentiel, faisant de lui aujourd’hui un joueur évalué à 32M€ par le site spécialisé Transfermartk. Une somme que le PSG pourrait éviter de débourser tant Evan Ndicka sera libre de tout contrat au 1er juillet 2023. Natif de Paris, le défenseur central pourrait donc être une bonne pioche afin de renforcer la défense du club de la capitale, un secteur de jeu dans lequel les Rouge & Bleu faillent.

Liste des principaux joueurs libres au 1er juillet 2023

Milan Skriniar (Slovaquie / Inter Milan)

Lionel Messi (Argentine / Paris Saint-Germain )

) Karim Benzema (France / Real Madrid)

N’Golo Kanté (France / Chelsea)

Youri Tielemans (Belgique / Leicester City)

Ilkay Gündogan (Allemagne / Manchester City)

Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire / Crystal Palace)

Daichi Kamada (Japon / Eintracht Francfort)

Adrien Rabiot (France / Juventus Turin)

Marco Asensio (Espagne / Real Madrid)

Roberto Firmino (Brésil / Liverpool)

Toni Kroos (Allemagne / Real Madrid)

Evan Ndicka (France / Eintracht Francfort)

Luka Modric (Croatie / Real Madrid)

Raphaël Guerreiro (Portugal / Borussia Dortmund)

Marcus Thuram (France / Borussia Mönchengladbach)

Ramy Bensebaini (Algérie / Borussia Mönchengladbach)

Naby Keïta (Guinée / Liverpool)

Houssem Aouar (Algérie / Olympique Lyonnais)

Jonathan Bamba (Côte d’Ivoire / LOSC)

David de Gea (Espagne / Manchester United)

Abdoulaye Doucouré (France / Everton)

Stefen de Vrij (Pays-Bas / Inter Milan)

Dani Ceballos (Espagne / Real Madrid)

Lucas Moura (Brésil / Tottenham)

Selon-vous, quels joueurs de cette liste pourraient être de bonnes pioches pour le Paris Saint-Germain ?