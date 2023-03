C’était dans l’air depuis un petit moment, c’est désormais officiel : Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’Équipe de France. La nouvelle a été communiquée ce jour par Didier Deschamps.

Avec les départs définitifs d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, soit le capitaine et le vice-capitaine, l’Équipe de France était à la recherche de celui qui pourrait endosser ce statut Ô combien symbolique. Le nom de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann apparaissaient, depuis plusieurs jours, comme les principaux candidats. Et ce mardi, Didier Deschamps a rendu la chose officielle : Kylian Mbappé portera désormais le brassard tricolore.

Kylian Mbappé, un élément fédérateur

Didier Deschamps a délivré quelques mots auprès de Téléfoot à ce sujet. Saber Desfarges, journaliste pour l’émission dominicale, a ainsi partagé ces dires via son compte Twitter. Le sélectionneur explique notamment pourquoi Kylian Mbappé a été désigné : « Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité, sur le terrain comme dans la vie de groupe en étant un élément fédérateur. »