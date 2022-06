Le PSG souhaite entamer une nouvelle ère. Après l’arrivée de Luis Campos dans un rôle de conseiller de football, le club de la capitale doit désormais finaliser le dossier de Christophe Galtier pour le poste d’entraîneur. Ensuite, les grandes manoeuvres pour améliorer l’effectif seront au coeur du mercato des Rouge & Bleu. Mais avant de recruter, le dirigeant portugais devra vendre certains joueurs. En fin de contrat en juin 2023, Eric Dina Ebimbe ne sera pas retenu par sa direction. Déjà proche de quitter le club parisien cet hiver, le milieu de terrain de 21 ans pourrait cette fois-ci définitivement plier bagage dans quelques semaines. Selon certaines sources, l’OGC Nice serait intéressé par le Titi

« Attention aux fake news »

Mais, selon les dernières informations de Foot Mercato, Eric Dina Ebimbe serait surtout intéressé par une aventure en Bundesliga et certains clubs auraient coché son nom (Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach et l’Eintracht Francfort) pour un transfert qui pourrait coûter moins de 10M€. Cependant, ce vendredi soir, le natif Stains a répondu à toutes ces rumeurs via son compte Instagram. « Je pense que les gens devraient revoir leurs sources avant de parler pour les joueurs. Attention aux fake news », a déclaré le joueur de 21 ans. Désormais, reste à savoir quel sera l’avenir d’Eric Dina Ebimbe, lui qui a été très peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison (14 matches disputés).

Temps de jeu 2021-2022 de Dina Ebimbe