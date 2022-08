A l’occasion de la première rencontre de Ligue 1 Uber Eats de la saison 2022-2023, le PSG affronte le Clermont Foot. Ce déplacement est également synonyme de première pour Christophe Galtier, nouveau coach Rouge & Bleu qui dirigera son nouvel effectif pour la première fois en championnat. Si ce Paris Saint-Germain “new look” est logiquement l’objet de questionnements, des réponses devraient voir le jour dès ce soir. Trois points seront à observer avec attention, zoom sur ceux-ci.

Hugo Ekitike, une première en Rouge & Bleu ?

Il est la deuxième recrue de l’ère Campos au Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike pourrait fouler la pelouse du Stade Gabriel-Montpied avec le maillot Rouge & Bleu sur le dos pour la première fois de sa carrière, l’occasion également pour l’ancien attaquant du Stade de Reims d’écrire les premières lettres de son histoire avec le PSG. Arrivé à court de forme, le joueur n’a participé ni à la tournée estivale au Japon, ni aux déplacement à Tel-Aviv pour disputer le Trophée des Champions. Celui qui devra batailler pour gagner le plus de temps de jeu possible sur le front de l’attaque parisienne pourrait rendre service au club de la capitale. En effet, il est doté d’un profil qui n’existe pas au sein des rangs de Christophe Galtier, et pourrait donc apporter de la variété dans le jeu et l’animation offensive du PSG. C’est en ce sens qu’il sera curieux de voir dans un premier temps la gestion du technicien français, et savoir s’il accordera du temps de jeu à Hugo Ekitike, notamment en l’absence de Kylian Mbappé. Au-delà de sa gestion, il sera également intéressant de se pencher sur sa prestation s’il obtient du temps de jeu, afin de savoir quel rôle lui sera confié sur le terrain, et s’il arrivera à s’adapter à cette marche haute dans sa carrière. En effet, doté d’un physique atypique pour un avant-centre (1m90), Hugo Ekitike n’est pas seulement un pivot jouant en remise. Dans sa palette, il est également capable de prendre la profondeur, descendre dans le cœur du jeu afin de participer à la construction, par son jeu de corps, le dribble, la passe, mais également dans son jeu sans ballon. En marge de ce descriptif, c’est le rôle qui lui sera confié et les consignes reçues, qui seront le plus important et intéressant à observer.

La défense à trois

Sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG évoluera désormais dans un système en 3-4-2-1. Un nouveau schéma tactique auquel tous, doivent s’habituer, et trouver des repères. Si cette option permet aux éléments les plus offensifs d’être allégés, il incombe une responsabilité plus importante à la ligne défensive. C’est en ce sens qu’il sera intéressant de se pencher sur le comportement de la défense à l’occasion de cette première rencontre de Ligue 1 Uber Eats 2022-2023. Il faudra également être attentif au jeu avec ballon de cette défense, afin d’analyser les circuits de passes préférentielles notamment lors des sorties de balles de la ligne défensive, dans ce nouveau schéma tactique.

Des intentions à pérenniser

Le premier match officiel du PSG cette saison s’est joué à Tel-Aviv le 31 juillet dernier face au FC Nantes (victoire 4-0) lors du Trophées des Champions. Cela a été l’occasion pour tous les supporters et observateurs des Rouge & Bleu de voir Christophe Galtier mener son groupe pour la première fois lors d’une sortie officielle. Ce qui a été frappant, et relevé par beaucoup, ce sont les intentions. C’est cela qu’il sera intéressant d’observer ce soir face au Clermont Foot, savoir si les joueurs de Christophe Galtier seront capables de préserver les intentions et l’intensité observées lors du Trophée des Champions, sur le temps. Et cela commence donc pour cette première journée de championnat. Il faudra répondre présent face aux Auvergnats, et être impliqué dès la début de ce marathon hexagonal.

Avec l’ouverture de cette nouvelle saison, il est intéressant de savoir ce que les CSiens observeront en priorité à l’occasion de la première journée de championnat. N’hésitez pas à participer en commentaire afin de nous faire savoir quel(s) point(s) surveillerez vous en particulier.