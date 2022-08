Chaque semaine, le PSG propose l’interview d’un ancien joueur passé par le centre de formation et cette fois-ci, c’est le tour de Franck Dja Djédjé. Le franco-ivoirien est revenu pour le site internet du Paris Saint-Germain avec émotion sur ses années parisiennes et son actualité.

Sa première au Parc !

C’est avec beaucoup d’émotion que le natif d’Abidjan s’est exprimé sur ses débuts professionnel avec son club de coeur « C’est impossible d’oublier ma première convocation avec les pros. C’était pour affronter le RC Lens, au Parc des Princes (le 2 novembre 2003). Je n’oublierai jamais ce coup de fil du chargé de communication du club. Il m’appelle dans ma chambre du Centre de Formation pour me dire que Vahid Halhilodzic compte sur moi pour suppléer Fabrice Fiorèse qui n’était pas certain d’être opérationnel« .

Il raconte qu’il n’en croyait pas ses yeux lorsqu’on l’a convoqué : « J’ai d’abord cru à une blague d’un coéquipier ! C’est une fois à l’hôtel à Versailles pour la mise au vert que j’ai réalisé ce qui m’arrivait« . C’est en toute fin de match que Vahid Halhilodzic décide de le lancer dans le grand bain, à la place d’un un certain … Lorik Cana : « Le soir venu, le coach m’a demandé d’aller m’échauffer alors que le match était quasiment fini. Et c’est avec un maillot floqué du numéro 33 que je suis entré en jeu, à la place d’un autre Titi du PSG Lorik Cana. Je n’ai jamais eu les jambes aussi tremblantes !«

Son arrivé au PSG

Originaire de la région parisienne, il intègre donc tout naturellement le centre de préformation du PSG en 1999 après une grosse performance lors d’un match amical au Camp des Loges : « Lors d’un match amical disputé au Camp des Loges, j’ai convaincu le staff du club de me faire signer une licence et ainsi rejoindre le Centre de Préformation » et explique les facilités avec lesquelles il a réussi à s’intégrer, notamment grâce à son fort caractère « Mon adaptation s’est faite sans difficulté car j’étais plutôt du genre débrouillard. En effet, tout n’avait pas été facile depuis mon plus jeune âge, j’ai dû me forger un caractère à toute épreuve« . Il continue sa progression et à force de travail et d’abnégation, il réussit à intégrer le groupe pro et nous livre les conseils que lui donne le fameux goléador du Parc des Princes, « l’aigle des Açores » … Pedro Miguel Pauleta « En tant qu’avant-centre, je suis obligé de citer Pedro Miguel Pauleta ! Un phénomène devant le but, il n’y a pas d’autre mot. Il m’a donné beaucoup de conseils, notamment celui de toujours bien cadrer mon tir plutôt que de rechercher à marquer en force, il m’a réellement fait franchir un cap.

La carrière de Franck Dja Djédjé en chiffre

Date de naissance : 2 juin 1986

Lieu de naissance : Abidjan (Côte d’Ivoire)

Poste : attaquant

Clubs successifs : FC Solitaires Paris Est (juillet 1999 à décembre 1999), Paris Saint-Germain (janvier 2000 à 2006), Stade Brestois 29 (2004-2005, prêt), Grenoble Foot 38 (2006-2009), RC Strasbourg Alsace (2009, prêt), Vannes OC (2009-2010, prêt), AC Arles-Avignon (2010-2011), OGC Nice (2011-2012), Tchornomorets Odessa (2012-2014), Sarpsborg 08 (2014), FK Dinamo Minsk (2014), Hibernian Edimbourg FC (2015), Al-Shahania FC (2015-2016), FK Ertis Pavlodar (2017), FK Kaysar Kyzylorda (2017-2018), AS Cannes (2019-2022), US Cap-d’Ail (depuis juillet 2022)



Palmarès avec le Paris Saint-Germain : vainqueur de la Coupe de France (2006)



Palmarès avec les Bleuets : vainqueur de l’Euro U19 (2005)

Équipe de Côte d’Ivoire : Olympique (4 sélections)