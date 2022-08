Ce n’est un secret pour personne, le PSG souhaite encore se renforcer. Pour cela, la direction Rouge & Bleu a ciblé trois postes : un défenseur, un milieu, et un attaquant. Pour ce dernier, le nom de Gonçalo Ramos est lié au club de la capitale depuis plusieurs semaines sans pour autant être un dossier avancé sur le bureau de Luis Campos. En plus du jeune portugais de 21 ans, les noms de Rafael Leao et Marcus Rashford reviennent souvent autour du Paris Saint-Germain. Cependant, hier en barrage aller de Ligue des Champions, Benfica l’a emporté 0-2 sur la pelouse Dynamo Kiev, grâce notamment à un but de Gonçalo Ramos. Ce dernier a été interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre : « Je suis concentré à 100% sur Benfica« , a répondu le joueur pisté par le PSG, dans des propos relayés par le média lusitanien Record. De son côté, le coach allemand du Benfica, Roger Schmidt, se montre lui moins ferme quant à l’avenir de son attaquant : « Quand on le voit jouer, on sent qu’il aime jouer pour Benfica, comme vous pouvez le voir. Le football est une entreprise et donc nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui va se passer. Pour le moment, nous nous concentrons sur le prochain match et sur ce qui va se passer« .

Si le mercato estival 2022 ferme ses portes dans près de deux semaines, le temps pourrait faire bouger la direction sportive du club de la capitale sur ce dossier. En plus du temps, la concurrence intervient également et pourrait elle aussi secouer le board parisien.

La concurrence sur le dossier Gonçalo Ramos

Jeune attaquant formé au Benfica, Gonçalo Ramos est également sur les tablettes d’une écurie en Premier League. En effet, c’est Southampton qui serait dans la course pour s’attacher les services du Portugais. Il semblerait même que les Saints auraient posé une offre de 30 millions d’euros sur la table des dirigeants du club lusitanien, selon les informations du média britannique The Athletic. Une première approche qui pourrait placer le club d’outre-Manche devant le PSG dans la course à Gonçalo Ramos. Car en plus de la proposition, les dirigeants des deux clubs se seraient rencontré au cours de la semaine passée.

Par ailleurs, d’autres échos proviennent d’Angleterre sur ce dossier. C’est nos confrères de Sky Sports, et plus précisément le journaliste Pedro Sepulveda, spécialiste du football portugais, qui avancent une future offre de Newcastle pour Gonçalo Ramos. Il est précisé avec cette information, que Benfica n’acceptera aucune offre inférieure à 30 millions d’euros.

Concernant le Paris Saint-Germain, les derniers échos rapportaient un intérêt du club de la capitale, et plus précisément de Luis Campos qui suivrait Gonçalo Ramos personnellement depuis plusieurs années.