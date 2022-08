Annoncés comme étant en négocations depuis plusieurs jours dans la double opération impliquant Fabian Ruiz et Keylor Navas, le PSG et le Napoli sont toujours au travail dans ce deal qui s’éternise.

On pouvait penser que Fabian Ruiz rejoindrait rapidement Paris tant son nom est sorti d’un seul coup comme l’une des cibles du PSG. Pourtant, une semaine plus tard, le milieu espagnol n’est toujours pas là, et ce malgré un accord contractuel trouvé avec lui pour un engagement de cinq ans. La faute aux négocations menées en parallèle pour le départ de Keylor Navas au Napoli dans le cadre d’un prêt. Les discussions sont lentes, s’éternisent même, au sujet de la prise en charge du salaire du portier costaricien. Chaque jour, la presse italienne répète que de derniers détails restent à régler avant que le dénouement puisse enfin avoir lieu.

Et ce n’est vraisemblablement pas ce jeudi que les choses se débloqueront si l’on en croit les informations dévoilées par Matteo Moretto. Le journaliste italien indique effectivement que le PSG et le Napoli sont toujours en contact pour débloquer le départ de Keylor Navas, sans apporter plus de détails que cela. De son côté, Il Mattino indique que c’est plutôt la semaine prochaine que des avancées pourraient enfin intervenir, celle-ci étant présentée comme étant décisive par le média transalpin.

Pendant ce temps, Fabian Ruiz doit prendre son mal en patience. Écarté du groupe du Napoli pour le match contre l’Hellas Vérone ce lundi à l’occasion de la reprise de la Serie A, le joueur en fin de contrat 2023 ne sera quoi qu’il arrive pas réintégré au groupe prochainement vu sa situation. Pire, selon La Gazzetta dello Sport, il sera laissé de côté toute la saison si jamais il venait à ne pas signer au PSG dans les prochains jours puisqu’il prendrait alors le chemin d’un départ libre dans un peu moins d’un an. Pas de quoi inquiéter le principal intéressé, qui est actuellement dans l’attente d’un déblocage des choses selon Matteo Moretto. Reste maintenant à savoir à quel moment le coup d’accélérateur attendu interviendra la semaine prochaine pour que ce dossier tournant au ralenti puisse enfin devenir une affaire classée.