Au Paris Saint-Germain depuis 2012, Arnaud Kalimuendo passe dans la cour des grands avec son club formateur en 2020. Depuis la signature de son premier contrat professionnel, le joueur a disputé deux saisons dans l’élite… mais en prêt au RC Lens et celles-ci ont été plus que concluantes. Il a séduit, crevé l’écran, gravi les échelons un à un jusque-là dans sa carrière, à l’image de son parcours en Bleu qui débute chez les -18 ans en 2018, et fait d’Arnaud Kalimuendo un élément essentiel de sa génération en France Espoirs, catégorie qu’il rejoint dès 2020 à l’âge de 18 ans. Aujourd’hui à 20 ans, le titi parisien est à un tournant de sa carrière, il doit la lancer, et confirmer.

Une place à prendre

Le cas d’Arnaud Kalimuendo serait la parfaite occasion pour la nouvelle direction sportive du PSG de lier la parole aux actes. Là où le club souhaite remettre les jeunes de son centre de formation au cœur de son projet, et donner une place plus importante à l’identité, l’attaquant de 20 ans coche parfaitement ces cases. Celui qui a été élu meilleur joueur du centre de formation Rouge & Bleu en remportant le Titi d’Or 2020, a les moyens de faire sa place et il y croit : « Oui, je le crois ! Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J’ai fait mes deux saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi« , déclarait-il en avril dernier chez nos confrères de So Foot.

Si on a parfois vu le PSG accueillir des éléments dépassés par le projet, il faut que le club puisse enfin faire de la place à ses jeunes joueurs, qui ont eux un sentiment d’appartenance bien plus fort, et un investissement irréprochable. Loin de moi l’idée de réclamer la titularisation de Kalimuendo à tous les matchs, mais l’accompagnement doit être fait, et me semble être une bien meilleure solution que de se séparer des jeunes issus du centre de formation parisien, qui pourraient avoir leurs cartes à jouer au Paris Saint-Germain. L’éclosion d’un joueur peut se faire sous nos couleurs, et l’évaluation quant au fait d’avoir le niveau ou pas pour le PSG devrait se faire à ce moment-là, plutôt que de tirer des conclusion trop hâtives, qui nous font voir nos jeunes talents briller sous d’autres cieux. Arnaud Kalimuendo, natif de Suresnes (92), a comme tous les joueurs formés au club, une profonde attache au PSG, et une réelle envie de connaître le succès avec son club formateur. L’attaquant est complètement concerné par le projet, il lui serait bénéfique à lui comme au club, de grandir à Paris. Pour imager son attache à son club formateur, Canal Supporters est en mesure de confirmer l’envie de Kalimuendo de revenir et évoluer au PSG à l’issue de sa deuxième année en prêt au RC Lens. En effet, face à la route Rouge & Bleu bloquée notamment par Mauro Icardi, « Kali » avait fait part à à sa direction lors de l’été 2021, son envie de rejoindre à nouveau le nord de la France, mais seulement en prêt. Car oui, s’il a su faire de belles choses pendant deux ans au RC Lens, avec un collectif comme celui installé au PSG, il sera dans les meilleures conditions possibles pour exprimer la plénitude de son talent.

Pour imager ses deux belles saisons du côté du nord de la France, comme une récompense, on peut noter qu’Arnaud Kalimuendo a été nommé dans la catégorie du meilleur espoirs à la fin de l’exercice 2021-2022 aux Trophées UNFP. Il était en lice aux côtés de Nuno Mendes, Castello Lukeba, Khephren Thuram et William Saliba. Une récompense individuelle remportée par ce dernier, défenseur international français.

Quel rôle pour Kalimuendo ?

Il n’est pas là question ici de faire jouer un rôle de premier plan à Kalimuendo dans un tel effectif. Evoluer derrière des joueurs comme Messi, Mbappé ou Neymar pourrait également lui permettre d’être serein dans son évolution, et de minimiser au maximum la pression que pourrait avoir un joueur de 20 ans au PSG. Kalimuendo a montré pendant deux ans au RC Lens une capacité à peser sur les défenses adverses, mais aussi à prendre la profondeur quand il le faut ou même participer à la construction du jeu. Il sait jouer en une touche, comme prendre le ballon et faire la différence seul, ou par son jeu de corps sans ballon. Il est doté d’une science du placement et déplacement plutôt intéressante, à l’image de ses buts lors des deux premiers matchs de préparation face au Kawasaki Frontale (victoire 1-2) et les Urawa Red Diamonds (victoire 0-3). Il a une palette tactique et technique plutôt étoffée, qui entre les mains d’un staff comme celui de Christophe Galtier ne pourrait que progresser et s’élargir.

Si on s’arrête à ses deux matchs de préparations de ce Japan Tour 2022, on peut penser que Kalimuendo se fait la place qu’il n’a jamais eu sous les couleurs Rouge & Bleu dans les hiérarchie des attaquants, tant par ce qu’il a montré avec ses deux buts, mais aussi par son temps de jeu plutôt conséquent.

Selon les informations de Canal Supporters, Christophe Galtier a félicité Arnaud Kalimuendo à l’issue de la victoire et de son but face au Kawasaki Frontale (1-2), avant de lui faire savoir qu’il le récompensera lors du match suivant. La promesse a été tenue par le coach français, puisque l’attaquant de 20 ans a disputé l’entièreté de la seconde période ce 23 juillet lors du succès contre Urawa Red Diamonds (0-3), l’occasion pour lui d’inscrire son deuxième but en deux matchs.

À noter par ailleurs, selon le twittos bien informé @Djaameel56, que le numéro 29 parisien marquerait « pas mal de points avec Galtier » depuis l’arrivée de technicien français sur le banc du PSG. Courtisé par Leeds d’après les derniers échos de la presse, Arnaud Kalimuendo pourrait continuer dans son club formateur, et composer la ligne offensive avec Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Malgré l’intérêt du club de Premier League, la priorité du titi parisien est de poursuivre l’aventure avec son club formateur selon nos informations. Cette tournée estivale et sa bonne entente avec Christophe Galtier pourraient jouer en sa faveur. Ne manquant pas d’ambition, Kalimuendo estime avoir un rôle à jouer dans cet effectif. Ayant conscience de la rude concurrence sur le front de l’attaque parisienne, il est prêt à ne pas débuter titulaire mais souhaite (et estime) pouvoir grappiller un temps de jeu conséquent à son échelle. Mais son avenir dépendrait aussi des autres membres de l’effectif qui ne sont plus souhaités par la direction parisienne. Si un bon nombre de ces fameux « indésirables », que l’on compte au nombre de 10, quittent le Paris Saint-Germain cet été, alors le futur d’Arnaud Kalimuendo pourrait se faire sous la bannière Rouge & Bleu. En revanche si Antero Henrique et Luis Campos échouent dans leur « mission » de dégraisser une partie de l’effectif, alors le titi parisien devrait faire ses valises et pourrait être vendu pour faire rentrer des liquidités. Autant dire que les cartes de l’avenir d’Arnaud Kalimuendo au PSG sont entre les mains des dirigeants Rouge & Bleu…

Arnaud Kalimuendo en chiffres*

Lors de sa première année de prêt au RC Lens, en 2020-2021 :

Ligue 1 : 7 buts – 5 passes décisives – 29 matchs -1 290 minutes jouées

Coupe de France : 1 but – 1 passe décisive – 2 matchs – 101 minutes jouées

TCC : 8 buts – 6 passes décisives – 3 matchs – 1 391 minutes jouées.

Pour sa deuxième saison en prêt au RC Lens, en 2021-2022 :

Ligue 1 : 12 buts – 34 matchs – 2 173 minutes jouées

Coupe de France : 1 but – 3 matchs – 148 minutes jouées

Trophées des Champions : 1 match – 81 minutes jouées

TCC : 13 buts – 38 matchs – 2 402 minutes jouées.

Au cours de toute sa carrière professionnelle :

TCC : 80 matchs – 32 buts – 7 passes décisives

Ligue 1 : 63 matchs – 19 buts – 5 passes décisives

S’il n’a jamais disputé la moindre minute en Ligue des Champions, il affiche en catégorie jeune en Youth League un ratio impressionnant avec 9 buts et 1 passe décisive en 10 matchs disputés.

Concernant son positionnement sur le terrain, son poste de prédilection est évidement le front de l’attaque, attaquant de pointe, mais il a également disputé des matchs en tant que second attaquant, mais aussi ailier gauche.

*Source : Transfermarkt