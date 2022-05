Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Prime Video, le PSG jouera son ultime match de sa saison dans son antre face au FC Metz. Une dernière échéance qui sera également la dernière apparition de certains joueurs sous la tunique rouge et bleu. Selon toutes vraisemblances, ce sera le cas d’Angel Di Maria. En fin de contrat en juin prochain, El Fideo devrait plier bagages et aurait d’ores et déjà un accord de principe avec la Juve.

« Di Maria est une légende du PSG »

Problème, avec la tension qu’il règne actuellement entre la direction et le Collectif Ultras Paris, beaucoup craignent que Di Maria ne reçoive pas les adieux qu’il mérite. C’est notamment le cas de Julien Froment. Sur les ondes de France Bleu Paris celui-ci a tenu à faire passer un message bien spécifique à l’intention de tous les supporters du PSG : « J’ai un souhait et une demande pour le Collectif Ultras Paris : s’il vous plait, mettez de côté durant 90 minutes vos désaccords avec la direction et acclamez une dernière fois Angel Di Maria. Alors oui, il a quelque peu décliné ces derniers temps, il a peut-être donné l’impression que c’était la saison de trop, mais il ne faut surtout pas occulter ce qu’il a apporté au club ou ce qu’il est. C’est une légende du PSG. Le PSG a trop souvent loupé le départ de ses joueurs : Thiago Motta, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva. Là, il faut absolument que les adieux d’Angel Di Maria soient grandioses à l’image de l’immense trace qu’il laisse dans l’Histoire du PSG. »