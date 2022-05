Le PSG peut se targuer de posséder en son sein un centre de formation extrêmement fructueux. Problème, on a trop souvent eu l’impression que le club ne profitait qu’avec parcimonie de son vivier, ne laissant que très peu de latitude à ses jeunes pousses pour s’exprimer au plus haut niveau. Cette saison, Thierno Baldé, latéral droit de la génération 2002, a fait le choix d’intégrer l’effectif du Havre AC sous forme de prêt. Un choix qui a été plutôt concluant puisqu’avec le pensionnaire de Ligue 2 celui-ci a effectué un exercice plein avec 30 matches à son actif. Pour Goal, le titi parisien a évoqué son actualité chaude : ses sensations sous la tunique havraise, ses objectifs, son avenir à court terme… Morceaux choisis.

Son expérience en Ligue 2

« La Ligue 2 c’est un championnat très dur, très physique donc ça m’a permis de m’améliorer sur ce plan-là parce que c’est vrai que j’avais des déficits dans ce domaine quand je jouais avec les U19. Ça m’a permis de côtoyer le monde pro et de voir la difficulté d’un championnat. Des joueurs comme Alexandre Bonnet ou Jean-Pascal Fontaine qui sont là depuis un moment m’ont servi d’exemple. (…) Avant que je vienne au Havre, j’ai aussi pris exemple sur Junior Dina Ebimbe qui est venu ici et a fait une bonne saison. »

Sa progression

« Déjà j’ai énormément pris confiance en moi. C’est ce qui a le plus changé parce que le coach (Paul Le Guen, NDLR) m’a fait confiance et m’a beaucoup appris. Enchaîner les matchs, accumuler les minutes m’a permis de grandir. Avant j’étais un peu timide, je ne prenais pas beaucoup de responsabilités mais maintenant j’ai enchainé les matchs et j’ai pris de la confiance donc je peux parler un peu plus avec mes coéquipiers et m’affirmer plus sur le terrain. »

Ses objectifs

« Le championnat est terminé et je suis présélectionné en équipe de France U20 pour le tournoi de Toulon. J’espère être sélectionné et pour l’instant je me focalise sur ça. On verra ce qu’il se passera pour la saison prochaine. »

Un retour au PSG ?

« Je suis encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 pour l’instant le plus important pour moi c’est de jouer et c’est quelque chose que j’ai compris cette année. Cette saison a été bénéfique pour moi. Si je pouvais avoir une saison similaire voire meilleure, en qualité et en quantité, ça serait parfait. »