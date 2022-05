Le PSG aura bientôt conclu son exercice et il sera donc temps de se pencher plus à propos sur l’an prochain. Au centre des préoccupations, l’avenir de Mauricio Pochettino tient sans conteste une bonne place. Pour l’heure, même si un départ semble se profiler, rien ne serait acté. Toutefois, des noms circulent d’ores et déjà pour remplacer le technicien argentin sur le banc rouge et bleu, dont celui de Thiago Motta.

Une réunion prévue

En poste du côté de la Spezia, Thiago Motta a su maintenir sa modeste écurie au sein de l’élite transalpine. Néanmoins, rien ne semble fixer quant à son futur proche et il ne serait donc pas utopiste de voir le PSG dégainer dans ce dossier. Invité à s’exprimer sur l’avenir de son poulain, Alessandro Canovi, son agent, a expliqué auprès de TMW : « Il possède un contrat de deux ans avec Spezia, Les dirigeants nous ont expliqué qu’une réunion devrait avoir lieu sous peu et,, à partir de là, je ne vois pas pourquoi les conditions ne seraient pas réunies pour continuer ici. Nous allons parler de la saison qui vient de s’écouler et ensuite, nous verrons. »

Dans un second temps, l’agent italien a livré son ressenti concernant Paul Pogba. En fin de contrat dans quelques semaines, le milieu de terrain se trouve dans le viseur du PSG et de la Juve. Mais pour ce qui est du club de la capitale, tant que le cas Mbappé n’aura pas été réglé, rien ne devrait bouger là non plus : « Je pense que tout est gelé. On est dans l’attente de ce qu’il va se passer avec Kylian Mbappé. Une fois cela fait, le PSG sera l’un des acteurs majeurs du marché des transferts. »