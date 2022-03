Froment et le manque de respect des joueurs du PSG

Ce dimanche après-midi, le PSG a totalement raté le coche sur la pelouse de l‘AS Monaco, un doucereux euphémisme. Pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino ont sombré, affichant un visage indigent (3-0). Au lendemain de ce naufrage, Julien Froment a mis en exergue l’attitude des joueurs rouge et bleu sur les ondes de France Bleu Paris. Un véritable manque de respect à ses yeux.

« Un mot est revenue avec insistance après ce match, respect. Le respect pour le club. Porter le maillot du PSG c’est avoir des devoirs, une responsabilité. Et avec ce genre de prestations, les joueurs ont clairement manqué de respect. Manqué de respect au club, mais surtout aux supporters. Après l’élimination rocambolesque face au Real Madrid, la moindre des choses était de faire bonne figure en Ligue 1. Or, on est très loin du compte à ce niveau. Il n’y a qu’à voir les résultats : c’est déjà la troisième défaite du PSG sur les cinq derniers matches. Enfin, du respect pour eux-mêmes. On parle souvent d’égo, de grands joueurs, mais où est l’orgueil des joueurs parisiens ? »