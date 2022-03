Après la nouvelle prestation indigente livrée par le PSG ce dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0, 29e journée de Ligue 1), reflet d’un lâché prise certain, on ne s’attend pas vraiment à une fin de championnat attractive, point d’orgue d’un exercice 2021-2022 plus que moyen. Il faut dès à présent se pencher sur l’été prochain afin de changer quelque peu les choses au club. En ce sens, le mercato rouge et bleu sera scruté avec grande attention, tant dans le sens des arrivées que de celui des départs.

En effet, nombre de joueurs se trouvent dans une situation d’échec sous la tunique du PSG et un certain ménage devra être fait. Ce jour, Tuttosport évoque d’ailleurs le cas d’un élément qui pourrait bien être amené à plier bagages lors du prochain mercato estival, Leandro Paredes. Ainsi, la Juventus serait très intéressée par le profil de celui qui se place clairement comme un intermittent du spectacle à Paris. Le média juventino nous indique, en outre, que la Vieille Dame suit la situation de l’ancien romain depuis un bon moment déjà et pourrait dégainer dans ce dossier. Néanmoins, le natif de San Justo ne serait pas la priorité absolue des décideurs turinois puisque c’est Jorginho, le milieu de Chelsea, qui aurait la préférence de la Juve afin de renforcer son entrejeu.