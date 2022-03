Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 21 mars 2022. La piteuse défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (0-3), le titre de champion de France en danger ? focus sur la mauvaise prestation de Neymar Jr et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’humiliation subie par les Rouge & Bleu sur la pelouse de l’AS Monaco (0-3). Sans envie, les joueurs du PSG enchaînent une troisième défaite d’affilée à l’extérieur en Ligue 1, la quatrième toutes compétitions confondues (FC Nantes, OGC Nice, Real Madrid et AS Monaco). Dès les premières minutes, les Parisiens sont apparus absents et sans détermination. Même si certains joueurs ont tenté de remobiliser les troupes, c’était finalement sans espoir « puisque aucun esprit collectif n’a émergé de cette bouillie footballistique et comportementale. » Désormais, Mauricio Pochettino devra trouver les leviers nécessaires pour que « la fin de saison soit au moins plaisante, à défaut d’être étincelante. » Mais les choix du coach peuvent être discutables comme la nouvelle titularisation – et nouveau match infâme – de Georginio Wijnaldum. « Mais sans doute moins que sa capacité à redonner un équilibre et une motivation à ce collectif désarticulé. » Pour preuve, sa colère à la pause n’a pas eu l’effet espéré sur ses joueurs.

Le Parisien se demande également si le 10e titre de champion de France du PSG peut-être remis en cause. À l’issue de cette 29e journée, les Rouge & Bleu comptent 12 points d’avance sur leur dauphin marseillais. Même si le club francilien semble à l’abri, « il est urgent de tirer le signal d’alarme pour ne pas voir la locomotive dérailler sur le chemin de son dixième titre. » En effet, avec un Kylian Mbappé dans un jour sans, le PSG se montre peu dangereux, fébrile et insipide. « Cela faisait 13 ans que Paris n’avait plus perdu quatre matchs consécutifs en déplacement, dix qu’il ne s’était pas retrouvé aussi souvent mené au score en Ligue 1 (13 fois), et huit qu’il n’avait plus concédé autant de buts (27) après 29 journées. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 4, Marquinhos 3, Kimpembe 3, Nuno Mendes 2 – Danilo 4, Paredes 3, Verratti 3 – Wijnaldum 2, Mbappé 3.5, Neymar 3

De son côté, L’Equipe met également en avant la piteuse prestation du PSG au Stade Louis II ce dimanche après-midi. Et le quotidien se demande si un danger existe pour ce 10e titre de champion de France. Mais surtout, cette lourde défaite « dit tout de l’état de ce groupe, démobilisé. Oui, c’est encore loin, mais le spectre d’une saison sans titre existe. » Une fin de saison qui rappelle celle de 2019, où les Rouge & Bleu avaient également lâché après l’élimination en Ligue des champions face à Manchester United, mais même là, Thomas Tuchel pouvait s’appuyer sur une finale de Coupe de France. Outre la faiblesse technique affichée par les Parisiens, c’est le manque de réaction qui est pointé du doigt. En plus de ses choix discutables dans son XI de départ, Mauricio Pochettino doit également gérer son vestiaire. « En 2019, cette période post-élimination avait confirmé les liens distendus entre le clan francophone et celui des Sud-Américains. Le danger reste le même cette saison. Ce vestiaire est fragile. »

À cela s’ajoute les défaillances individuelles de certains joueurs à l’image de Neymar Jr, « qui hante les pelouses de L1 depuis trop longtemps. » Marquinhos, les latéraux et le milieu de terrain ont également montré des signes inquiétants en Principauté. De plus, certains choix de Mauricio Pochettino peuvent interpeller. « Wijnaldum ailier droit d’un 4-3-3 ? C’est définitivement non. Et comment interpréter ce passage en 4-4-2 avec des ailiers nommés… Danilo et Wijnaldum ? Il donne l’impression d’un technicien perdu. Pochettino va devoir montrer beaucoup plus s’il veut avoir une toute petite chance de voir son séjour parisien s’étirer. »

L’Equipe fait notamment un focus sur la mauvaise performance de Neymar Jr face à l’AS Monaco. Sorti à un quart d’heure de la fin du match, le remplacement du numéro 10 du PSG « sonne comme un désaveu brutal, un geste fort. » Le signe d’une nouvelle prestation inquiétante du Brésilien de 30 ans avec un manque d’implication criant. Il a également montré des signes de nervosité face à Aguilar et Fofana. « Pour un joueur de son profil et de sa classe, le plus problématique est de ne plus faire de différences, ne plus éclairer le jeu, ne plus créer de danger, ne plus apporter grand-chose en somme. » Mis à part quelques frappes sans danger pour Nübel, l’international auriverde donne l’impression de ne pas être encore revenu à 100% de ses capacités. « Là où le bât blesse, c’est que le mal traîne en longueur. Comme ce PSG, il attend un nouveau souffle. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 3, Marquinhos 3, Kimpembe 2, Nuno Mendes 2 – Danilo 5, Paredes 2, Verratti 4 – Wijnaldum 2, Mbappé 3, Neymar 2

Enfin, Monaco-Matin met en avant la victoire prestigieuse de son équipe face au leader de Ligue 1. Décevante ces dernières semaines, avec une victoire lors de ses huit derniers matches, l’ASM « a répondu sur le terrain avec une force et un caractère dont on ne la soupçonnait plus. Piquée au vif, elle a sonné le réveil, la révolte et mis une énergie sur le terrain qui a totalement dérouté des Parisiens venus jouer en pantoufles et auteurs d’une première mi-temps tout simplement scandaleuse, et d’une seconde pas franchement plus emballante. » Le quotidien régional est satisfait de cette nette victoire de l’AS Monaco (3-0) avec un pressing efficace et face à un PSG « qui ne respecte rien et surtout pas ses supporters », juge Monaco-Matin.