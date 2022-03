Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG n’a pas offert la meilleure des prestations à ses supporters juste avant la trêve internationale en se faisant balayer par l’AS Monaco sur le score cinglant de 3-0. Désormais, la majorité des joueurs parisiens rejoignent leur sélection respective. C’est notamment le cas de Lionel Messi.

L’ancien blaugrana n’a pu prendre part aux deux dernières séances d’entraînement du PSG du fait d’un syndrome grippal. Conséquence de quoi, la Pulga a fait l’impasse sur le déplacement sur le Rocher ce dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Un léger doute subsistait donc sur sa participation à la prochaine trêve internationale avec sa sélection. Néanmoins, TyC Sports vient rassurer les supporters argentins : le numéro 30 francilien sera bien disponible pour les deux rencontres qui attendent l’Albiceleste (le 26 et le 30 mars prochain face au Venezuela et l’Equateur). Il devrait cependant rallier ses partenaires avec un jour de retard. Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria sont ainsi attendus par Lionel Scaloni à l’entraînement ce mardi.