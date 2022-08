Layvin Kurzawa n’a plus joué de match officiel depuis plus d’un an et le Trophée des Champions 2021 entre Lille et le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le latéral gauche ne semblait pas se lasser de sa situation. Les courtisans ne se bousculaient pas non plus à sa porte. Mais ces derniers jours, un club semblait intéressé par l’ancien monégasque, Fulham. Promu en Premier League, le club londonien a besoin d’un latéral gauche et aurait jeté son dévolu sur l’international français.

Marco Silva souhaite recruter un arrière gauche

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Fulham sont en contact direct au sujet d’un transfert de Layvin Kurzawa. Marco Silva, le coach des Cottagers, veut recruter un arrière gauche. Le spécialiste du mercato explique qu’une offre est sur la table et que les deux clubs continuent de négocier. Le PSG est ouvert au départ de son joueur, qui n’entre plus dans les plans de ses dirigeants depuis de très long mois.