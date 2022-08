Les dernières informations autour de Navas, Ruiz et Paredes

Les derniers jours du mercato devraient être agités au PSG que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Christophe Galtier a expliqué attendre encore trois joueurs alors que plusieurs indésirables n’ont pas encore trouvé de porte de sortie. En ce qui concerne les arrivées, Fabian Ruiz devrait bien être un joueur du PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain espagnol va signer un contrat de cinq ans avec un salaire net de 5 millions d’euros. Son transfert est estimé à 25 millions d’euros. De son côté, Il Mattino les agents de Fabian Ruiz ont réglé les derniers détails avec les dirigeants parisiens. Pour l’accord entre les deux clubs, des ultimes bonus sont discutés mais il n’y a pas de risque de voir le transfert capoter.

Le dossier Keylor Navas se complique

Deuxième dans la hiérarchie des gardiens du PSG derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait quitter Paris d’ici jeudi 23 heures. Sa piste la plus chaude se nomme Naples. Mais ce dossier se complique selon la Gazzetta dello Sport. Même si le Costaricain a trouvé un accord avec le Napoli pour un contrat de deux ans et un salaire de quatre millions d’euros, il voudrait une indemnité de départ chose que le PSG refuse. En ce qui concerne Leandro Paredes, la Stampa est plus optimiste que Sky Sport Italia. Le milieu de terrain argentin pourrait arriver à Turin ce lundi soir. Le PSG et la Juventus auraient trouvé un accord autour d’un prêt avec obligation d’achat supérieur à 15 millions d’euros.