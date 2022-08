Depuis plusieurs jours, Leandro Paredes est annoncé proche de rejoindre la Juventus Turin avant la fin du mercato. Le milieu de terrain argentin est d’accord pour rejoindre la Vieille Dame alors qu’un accord entre le PSG et la Juventus autour d’un prêt avec obligation d’achat de 15 millions d’euros était avancé. L’ancien romain devait même rejoindre l’Italie ce lundi pour finaliser ce prêt.

Douglas Luiz en plan B

Selon les informations de Sky Sport Italia, le PSG et la Juventus continuent de négocier l’arrivée de Leandro Paredes mais qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux équipes. Pire, ce dossier pourrait capoter. En effet, le club italien serait en train d’étudier un plan B. Ce dernier serait Douglas Luiz, d’Aston Villa. Ce dernier – qui n’a plus qu’un an de contrat avec le club anglais – serait une piste moins onéreuse pour la Juve.