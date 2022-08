Depuis son intégration du « groupe 2 », Mauro Icardi semble s’être fait à l’idée de devoir quitter le PSG. L’avenir du numéro 9 parisien s’assombrit sous les cieux parisiens, et le message de sa direction, de plus en plus clair, a été reçu du côté de l’attaquant. C’est en ce sens que nos confrères d’Argentine, TyC Sports, nous informaient au cours de la semaine dernière que l’ancien de l’Inter Milan bénéficiait des convoitises de Galatasaray et Manchester United. Cependant, aujourd’hui, d’autres échos nous parviennent de Turquie. En effet, selon Fotomac, les Red Devils ne voulant pas faire face à la colère de leurs supporters, auraient décidé de mettre fin à la piste menant à Mauro Icardi, tant celle-ci ne faisait pas l’unanimité auprès des fans de Manchester United. Le club pensionnaire de Premier League déjà en difficulté sur le plan sportif, ne souhaiterait pas en plus avoir ses supporters à dos.

Direction Galatasaray pour Icardi ?

Si la piste Manchester United semblait l’enchanter selon The Mirror, Mauro Icardi pourrait donc faire une croix sur celle-ci, afin d’atterrir en Turquie. Selon les derniers échos de la presse en Argentine et en Angleterre, Wanda Nara, l’épouse et agent du joueur, aurait rencontré à plusieurs reprises les dirigeants stambouliotes. Une information que confirme aujourd’hui le média turc Fotomac, en nous informant de trois rencontres plus précisément. Ces derniers avancent également des négociations intensifiées de la part de Galatasaray afin de s’attacher les services de Mauro Icardi en prêt, même si « de nouveaux éléments peuvent survenir à tout moment« .