Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (5-2) face à Montpellier. Après sa victoire 0-5 la semaine passée sur la pelouse du Clermont Foot, un niveau de jeu intéressant retrouvé, et le retour de Kylian Mbappé ce samedi soir au Parc des Princes, tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée parfaite sous les cieux parisiens. Cependant, après avoir été mis en échec par Jonas Omlin lors d’un penalty manqué, Kylian Mbappé se voit refuser une deuxième tentative plus tard dans la rencontre lorsque Neymar décide de se charger lui-même du deuxième penalty du match. Une scène durant laquelle les deux stars du PSG ont discuté quelques secondes, et à l’issue de celle-ci, le français est sortit de la surface de réparation afin de laisser le brésilien ouvrir le score face au MHSC. Ces quelques secondes, et tout ce qu’il s’en est suivi, ont malheureusement monopolisé le débat au détriment du sportif, ce que regrette la légende tricolore Thierry Henry.

« Au PSG, il y a toujours un débat »

C’est sur le plateau de Prime Video que Thierry Henry est revenu sur cet épisode, en s’exprimant dans un premier temps sur le plan sportif concernant Mbappé : « C’est sa place. Il va devoir bien sûr le montrer comme il le montre depuis le début. Mais il n’a rien à prouver à personne. Maintenant, il faut jouer. Après, comment le coach va trouver pour faire jouer les trois (Messi, Neymar, Mbappé ; NDLR) et les rendre heureux … Bon courage« . Le consultant a poursuivi, regrettant la tournure qu’a pris le débat après la victoire face à Montpellier : « Au PSG, il y a toujours un débat, un problème. Ils ont gagné 5-2 et on parle de Mbappé. L’année dernière, c’était Neymar et ça sera toujours comme ça, c’est le PSG« .