Gallon : « Tenir tête au PSG c’est quelque chose de beau »

Troyes a réalisé une très belle performance ce samedi après-midi contre le PSG mais a perdu sur la pelouse du Parc des Princes (4-3) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Gauthier Gallon, le gardien Troyen, a réalisé un grand match avec sept parades. Il n’explique que son équipe ne doit pas avoir de regret malgré la défaite.

« On peut être fiers sachant qu’on leur a mis trois buts au Parc«

« Aujourd’hui, on n’a pas à rougir. On a fait ce qu’on pouvait faire au maximum. Le PSG est une grande équipe. On a essayé de rester concentrés. Mais ils ont quand même réussi à créer des brèches. Mais aujourd’hui, on peut être fiers sachant qu’on leur a mis trois buts au Parc, souligne Gallon au micro de Prime Video. On avait une carte à jouer et on a tout donné. Du moment qu’on met ce 1-2, derrière on encaisse deux buts trop vite. C’est dommage. Mais tenir tête au PSG c’est quelque chose de beau, sachant ce qu’ils font depuis le début de la saison. »