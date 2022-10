Mama Baldé : « On méritait plus que cette défaite »

Mama Baldé a marqué un doublé ce soir au Parc des Princes contre le PSG. Malgré cela, Troyes a perdu face aux Parisiens (4-3) dans un match intense et prolifique en but. Au micro de Prime Video, l’attaquant a salué la performance de son équipe et espère qu’elle s’appuiera sur cette dernière pour la suite de la saison.

« On sait que c’est dur de jouer ici, mais on a essayé de faire le travail, on est restés solides. On méritait plus que cette défaite. Le coach ? Ils nous avaient demandé de rester solides, mais après, ça vient de nous. On a réussi à faire ce que le coach voulait. On savait que ça allait être un match difficile, mais quand le groupe est solide, ça permet de faire de grandes choses. On sait que ça va vite, pas le temps de réfléchir. Il reste encore beaucoup de matches, il y a des choses à travailler pour nous permettre de faire de belles choses en championnat. »