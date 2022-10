Dans un match complètement fou, le PSG s’est imposé contre Troyes (4-3) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Parisiens reprennent cinq points d’avance sur Lens. Malgré la victoire, le PSG a montré trop de faiblesse face aux Troyens. Christophe Galtier regrette les trois buts encaissés par son équipe.

« On a encaissé 3 buts de trop. Encore un en début de seconde période. Autant on a été intéressants sur le plan offensif avec beaucoup de situations, autant on a été très très déséquilibrés. Certains ont eu du mal à trouver les repères. On a gagné peu de ballons dans la récupération haute. Ce qui laissait des boulevards à Troyes, regrette le coach du PSG pour Prime Video. Même si on en avait parlé, on a été très gentils dans la réaction à la perte du ballon. C’est ce qui a rendu le match difficile. Défensivement, il y a eu trop de largesses et des erreurs. Il va falloir y remédier et travailler. Car on ne peut pas donner tant d’espoirs à l’adversaire. S’il faut marquer chaque fois 4 buts ça sera compliqué. Il y avait à gérer l’intérieur du jeu et aussi les côtés. Soler était trop à l’intérieur et on n’a pas assez bien coulissé. Il faut rappeler nos principes défensifs. On s’est un peu laissé griser par ce qu’on a réussi sur le plan offensif. Carlos Soler ? Carlos a fait un très bon match, il avait pourtant eu du mal pendant les 10 premières minutes, mais il s’est bien ressaisi par la suite.«

« Ekitike ? On aura besoin de lui à l’avenir »

Le coach du PSG est aussi revenu sur la présence de la MNM sur le terrain en fin de match. « Il a fallu qu’ils restent jusqu’à la fin du match pour pouvoir l’emporter. Autrement, il y aurait eu une autre gestion. Je sentais l’équipe en difficulté et le besoin de garder notre poids offensif. Ekitike qui ne rentre pas ? Il ne faut pas lâcher. C’est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot car on aura besoin de lui à l’avenir.«