Dans une spirale négative, le PSG va entamer deux semaines importantes dans cette dernière ligne droite de la saison 2022-2023. Et après la déconvenue face à Lyon, Christophe Galtier a tenu un discours offensif à ses joueurs.

Le PSG vit une saison 2022-2023 très compliquée. Depuis le début d’année civile, le club parisien a vu son avance en tête du classement fondre et ainsi redonner espoir à ses poursuivants (le RC Lens et l’Olympique de Marseille). Déjà fragilisé depuis quelques semaines, Christophe Galtier va jouer son avenir dans la capitale française lors des deux prochaines rencontres face à l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril). Deux belles affiches qui doivent permettre aux Rouge & Bleu de redresser la barre et reprendre confiance. Car, ces derniers temps, le leader du championnat affiche un visage déplorable à l’image de sa défaite face à l’Olympique Lyonnais dimanche (0-1). Ainsi, le coach parisien a décidé de remobiliser ses troupes ce mardi à l’entraînement.

Galtier pointe du doigt le niveau affiché à l’entraînement

Selon RMC Sport, le technicien français a échangé avec ses joueurs lors de la séance du jour au Camp des Loges afin de les remobiliser. « Dans son discours plutôt offensif le technicien n’a pas voulu cibler un joueur ou un groupe de joueurs en particulier », rapporte le média sportif. Christophe Galtier a expliqué que le niveau affiché à l’entraînement était insuffisant. « Il a aussi insisté sur le fait qu’il attend plus de ses joueurs en match. » Après l’élimination face au Bayern Munich en Ligue des champions, l’entraîneur de 56 ans avait également échangé avec ses joueurs de cette manière, précise RMC. Un résultat peu probant avec une victoire arrachée face au Stade Brestois (1-2) et deux défaites contre le Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1). Reste désormais à savoir si ce nouveau discours trouvera écho auprès de ses joueurs. Réponse ce samedi face à l’OGC Nice (21h sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot).