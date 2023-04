Après 29 journées, le PSG occupe toujours la tête du championnat. Mais dans ce sprint final, le club parisien gâche de nombreux jokers et voit le RC Lens et l’Olympique de Marseille revenir.

En tête du championnat depuis la 1ère journée de Ligue 1, le PSG ne doit pas se manquer dans la dernière ligne droite de la saison 2022-2023. Et pourtant, les joueurs de Christophe Galtier enchaînent les contre-performances et voient leur avance en tête du classement fondre. Avec deux défaites d’affilée au Parc des Princes, le club parisien a relancé la course au titre avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille, qui reviennent à six points de la première place à neuf journées de la fin du championnat. Et les deux prochaines rencontres seront déterminantes pour la suite de la saison avec des affiches face à l’OGC Nice, invaincu depuis 14 matches, et le RC Lens.

Mais après ces deux rencontres, le PSG rencontrera des équipes de la seconde partie de tableau. Des formations qui, sur le papier, ne devraient pas poser problème aux Rouge & Bleu. Cependant, depuis début 2023, le club parisien remporte aussi difficilement ce type de rencontre à l’image des victoires sans éclat face à l’Angers SCO (2-0), le Toulouse FC (2-1), le FC Nantes (4-2) et plus récemment le Stade Brestois (2-1). De plus, ces équipes joueront leur survie dans cette dernière ligne droite (4 formations descendront directement en Ligue 2) et montreront un visage agressif sur le terrain. Une donnée à prendre en compte face au peu d’implication et au manque d’envie des joueurs parisiens sur le terrain.

Seko Fofana à la lutte avec Lionel Messi (Image : Le Monde)

Le RC Lens et l’OM, des calendriers avec trois chocs

L’avantage que pourrait avoir le PSG dans ce sprint final se trouve dans le manque de constance et le calendrier chargé de ses deux poursuivants. En effet, l’Olympique de Marseille montre des grosses difficultés à domicile mais accueillera seulement quatre rencontres au Stade Vélodrome contre des formations de bas de tableau (Troyes, AJ Auxerre, Angers SCO, Stade Brestois). Les Marseillais auront notamment trois grosses affiches, toutes à l’extérieur, face à l’Olympique Lyonnais, le RC Lens et le LOSC. Un paramètre important pour les Marseillais, qui affichent le meilleur bilan de la saison à l’extérieur à l’heure actuelle (14 matches joués, 35 points).

De son côté, le RC Lens est la meilleure équipe du championnat à domicile (14 matches joués, 37 points) et recevra deux grosses affiches au Stade Bollaert : l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Après un trou d’air de quelques matches, les Sang & Or ont retrouvé des couleurs avec trois victoires d’affilée et un Loïs Openda qui enchaîne les buts. À l’exception de ces trois chocs (PSG, Monaco, OM), les joueurs de Frank Haise auront un calendrier léger avec des formations de bas de classement (Strasbourg, Toulouse, Reims, Auxerre et Ajaccio).

La 32e journée de Ligue 1 pourrait avoir son importance dans ce sprint final avec le PSG qui se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, l’Angers SCO, et deux chocs qui attendent les poursuivants : l’AS Monaco pour le RC Lens et un Olympico entre Marseille et Lyon en conclusion de la journée. Les Parisiens devront également bien gérer leur match de la 34e journée de Ligue 1. Les Parisiens se déplaceront à Troyes tandis que les Lensois et Marseillais s’affronteront dans un gros choc.

Calendrier du PSG

30e journée Ligue 1 : OGC Nice / PSG (samedi 8 avril à 21h sur Canal Plus Foot)

31e journée Ligue 1 : PSG / RC Lens (samedi 15 avril à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360)

32e journée Ligue 1 : Angers SCO / PSG (vendredi 21 avril à 21h sur Prime Video)

33e journée Ligue 1 : PSG / FC Lorient (date et horaire à déterminer)

34e journée Ligue 1 : Troyes / PSG (date et horaire à déterminer)

35e journée Ligue 1 : PSG / AC Ajaccio (date et horaire à déterminer)

36e journée Ligue 1 : AJ Auxerre / PSG (date et horaire à déterminer)

37e journée Ligue 1 : RC Strasbourg / PSG (samedi 27 mai à 21h)

38e journée Ligue 1 : PSG / Clermont Foot (samedi 3 juin 21h)

Calendrier du RC Lens

30e journée Ligue 1 : RC Lens / RC Strasbourg (vendredi 7 avril à 21h)

31e journée Ligue 1 : PSG / RC Lens (samedi 15 avril à 21h)

32e journée Ligue 1 : RC Lens / AS Monaco (samedi 22 avril à 21h)

33e journée Ligue 1 : Toulouse / RC Lens (date et horaire à déterminer)

34e journée Ligue 1 : RC Lens / Olympique de Marseille (date et horaire à déterminer)

35e journée Ligue 1 : RC Lens / Stade de Reims (date et horaire à déterminer)

36e journée Ligue 1 : FC Lorient / RC Lens (date et horaire à déterminer)

37e journée Ligue 1 : RC Lens / AC Ajaccio (samedi 27 mai à 21h)

38e journée Ligue 1 : AJ Auxerre / RC Lens (samedi 3 juin à 21h)

Calendrier de l’OM