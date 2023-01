Galtier agacé par la manière dont le PSG a concédé ses buts

Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison ce soir lors du choc de la 17e journée de Ligue 1 contre son dauphin, Lens (3-1). Le club de la capitale a été méconnaissable sur la pelouse du Stade Bollaert. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Christophe Galtier est revenu sur ce premier revers pour lui en tant que coach des Rouge & Bleu. Il a également évoqué le match de Kylian Mbappé, les absences de Lionel Messi et Neymar…

Une défaite logique ?

« Lens mérite sa victoire sur l’ensemble du match. Ce n’est pas la défaite en soi qui me déçoit ou m’agace, mais c’est la manière dont on a concédé nos buts, surtout le premier. Car on avait travaillé les points forts des Lensois. On savait qu’ils étaient très forts dans la transition à partir d’un bloc bas. On n’a pas bien respecté nos positions et c’est aussi ce qui coûte le deuxième but. En seconde période, on prend très vite le troisième, en perdant le ballon dans une zone très dangereuse. Sur du jeu court, alors qu’on avait bien dit que Lens avait déjà marqué comme ça… »

Une explication sur le niveau des joueurs ?

« C’est comme ça. Vous êtes pris dans un match avec beaucoup d’intensité, beaucoup d’impact. À partir du moment où on n’est pas juste techniquement, ça crée beaucoup d’espaces. C’est bien la première fois que je vois cette saison autant de déchets techniques.«

Quel impact aura cette défaite ?

« Il n’y avait pas de pression particulière sur le fait de rester invaincu. Ça n’a jamais été un objectif défini par qui que ce soit, ni moi, ni la direction technique ou les joueurs. »

Le match de Mbappé

« Il a fait beaucoup d’efforts, même à 3-1 il a montré un bel état d’esprit. Malheureusement en face ça s’est bien regroupé et il y avait de moins en moins d’espaces. »

L’absence de Messi et Neymar

« Il n’y a pas d’excuses à avoir sur le fait qu’on a perdu parce qu’on avait des absents. Car on va avoir une deuxième partie de saison avec beaucoup de matches, où il y aura des méformes, des blessures et des suspensions. Il faudra être vraiment meilleurs même avec des absences. Il fallait jouer à l’opposé ce qu’on a fait. Le ballon devait circuler beaucoup plus vite dans le dos des milieux lensois pour développer nos attaques. Mais on a eu beaucoup trop de déchet technique.«

🚨 | Neymar est arrivé dans la soirée à Guarujá, il devrait assister aux obsèques de Pelé qui se dérouleront ce lundi 🇧🇷@froz91#PSG pic.twitter.com/7u2q2f5KnZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2023

Le retour de Messi

« On va être très heureux de l’accueillir chez nous, au centre d’entraînement. Le 3, c’est-à-dire dans 48 heures. Evidemment qu’il sera très bien accueilli. Après, pour l’accueil au stade, je n’ai aucun doute qu’il sera très bien accueilli au Parc. Il faut surtout, maintenant qu’il a atteint cet objectif incroyable, surtout retenir ce qu’il fait depuis le début de la saison avec l’équipe. C’est un joueur décisif pour nous. Donc je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera très bien accueilli.«