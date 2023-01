Lens est la première équipe à faire tomber le PSG cette saison. Une victoire mérité des Lensois (3-1), qui ont su bien contenir les Rouge & Bleu et piquer quand il le fallait. Franck Haise, qui dirigeait son 100e match sur le banc du RC Lens, a aimé la performance de son équipe.

« On a répondu à toutes les problématiques, en dehors du but encaissé, où on est restés trop longtemps sur un bloc bas. On a sorti les ballons sous pression. Nos sorties de balle ont été abouties, on a marqué sur une attaque placée, puis sur une transition et sur un contre-pressing, donc avec beaucoup de variété, souligne Haise en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. On est restés engagés mais très calmes. Pleinement dans la course au titre ? On est contents d’être à quatre points du PSG, mais surtout d’avoir 40 points après 17 journées. Quand on est ambitieux dans le jeu, on peut avancer. Cette victoire montre qu’on peut battre tout le monde dans ce Championnat, même le PSG, et aussi avec la manière, pas sur un fait de jeu ou un accident. Maintenant, il reste 21 matches. Il faut qu’on garde notre appétit et notre force collective dans toutes les rencontres quel que soit l’adversaire. Ainsi, on pourra voyager sans se fixer de limites !«

Fofana : « On savait que la soirée serait belle si on gagnait »

Seko Fofana, le capitaine des Sang et Or, a dévoilé ce qu’était l’objectif de son équipe contre le leader parisien. « L’objectif ce soir c’était de bien les presser. On a été récompensés ce soir sur le troisième but. On a fait tout ce qu’il fallait et on est récompensé à la fin face à une belle équipe, souligne le capitaine lensois pour Prime Video. On est les premiers à les faire tomber cette saison. On savait que la soirée serait belle si on gagnait, on peut être fier de nous, d’être les premiers à faire tomber le PSG cette saison. On avait bien préparé ce match, quand on perd des joueurs comme David (Pereira da Costa, blessé) qui a été bien remplacé par Alexis (Claude-Maurice). Donc on est mieux armé que les saisons précédentes, à nous garder le même état d’esprit, ne pas se voir trop beaux, continuer d’écouter les consignes du coach et mettre de l’énergie dans ce qui nous fait avancer. »