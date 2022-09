Galtier après la fin du mercato, « j’ai un groupe de qualité »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport360), le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Après avoir retrouvé le goût de la victoire contre Toulouse mercredi soir (0-3). Contre les Nantais, que les Rouge & Bleu ont déjà affrontés lors du Trophée des Champions (4-0), ils voudront de nouveau s’imposer afin de conserver la tête de la Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le mercato fermé (PSG TV)

« On travaille sereinement depuis le début. Le plus important c’est que le mercato soit fini. On va faire avec l’effectif à ma disposition, qui est de qualité. Le plus important c’est qu’il soit fermé.«

De la rotation contre Nantes ? (PSG TV)

« On a fait le point avec le médical, les joueurs vont bien. Est-ce que le 11 de départ à Nantes ressemblera à celui de Toulouse ? Non, il sera différent.«

Le mercato

« Concernant le mercato, au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c’est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a disposition et il faut tourner la page.«

Possibilité d’une défense à quatre avec le non-recrutement d’un défenseur central ?

« Une des qualités importantes d’un entraîneur c’est de s’adapter. Il est préférable de partir sur une organisation qu’on travaille depuis deux mois, mais il se peut. Peut-être qu’il faudra s’adapter car il manquera un joueur à certains endroits. Mais à l’heure où on se parle, je n’ai pas l’envie de changer d’organisation.«

Le bilan des ventes

« Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu’on pensait souhaitable de modifier, j’avais été très direct avec les joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup en prêt, mais ce qui est important pour moi c’est de travailler avec le groupe.«

La cohabitation Luis Campos, Antero Henrique, Christophe Galtier

« Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos et tous les plans qu’on a pu élaborer, on les a élaboré ensemble.«

Un mercato d’hiver important ?

« Vous savez, pour un entraîneur, le mercato d’hiver, c’est très loin. Et dans ce sens-là, j’ai totalement confiance en Luis qui anticipe beaucoup les choses. Moi je dois rester focus sur les compétitions et les enchaînements des matches.«

Danilo en défense centrale

« J’ai été heureusement surpris de ses performances en défense centrale et il va nous rendre d’immenses services.«

La hiérarchie des gardiens avec le maintien de Navas dans l’effectif

« Ça ne change pas la hiérarchie mais maintenant que le mercato est fini, je ne m’interdis pas d’avoir la réflexion de me dire que Keylor doit jouer quelques matches, comme tous les numéros 2. Il y a une réflexion sur ça mais la hiérarchie, elle, reste comme ça.«

Possible d’aller loin en C1 avec cet effectif ?

« J’ai un groupe de qualité, à l’image des deux derniers joueurs qui viennent de nous rejoindre (Carlos Soler et Fabian Ruiz, ndlr). On va faire en sorte de bien gérer tout ça »

De la rotation demain ?

« J‘ai été satisfait de ceux qui n’ont pas énormément joué face à Toulouse. Il y aura des changements dans le onze, il faudra être compétitif.«