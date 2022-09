Six arrivées, plus de vingt départs, le mercato mouvementé du PSG

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes à 23 heures en France. Le PSG a été l’un des acteurs de ce mercato. Les dirigeants parisiens ont recruté six joueurs (Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler) et ont réussi à se séparer pratiquement de tous les indésirables. Seul hic, le non-recrutement d’un défenseur central supplémentaire. Une heure après la fin du mercato petit récapitulatif de tous les mouvements effectués au sein du PSG.

Les arrivées

Vitinha : Arrivé en provenance du FC Porto. Contrat jusqu’en juin 2027. Montant du transfert : 41 millions d’euros

Hugo Ekitike : Arrivé en provenance du Stade de Reims. Prêt avec obligation d'achat de 36 millions d'euros

Nordi Mukiele : Arrivé en provenance du RB Leipzig. Contrat jusqu'en juin 2027. Montant du transfert estimé à 15 millions d'euros

Renato Sanches : Arrivé en provenance de Lille. Contrat jusqu'en juin 2027. Montant du transfert estimé à 10 millions d'euros plus 3 millions de bonus

Fabian Ruiz . Arrivé en provenance de Naples. Contrat jusqu'en juin 2027. Montant du transfert estimé à 22 millions d'euros

Carlos Soler : Arrivé en provenance de Valence. Contrat jusqu'en juin 2027. Montant du transfert estimé à 17 millions d'euros plus 5 millions de bonus.

Les départs