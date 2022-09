Keylor Navas annonce qu’il reste au PSG cette saison

Avec l’arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas s’est retrouvé numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. En effet, le technicien français a décidé de placer Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1. Avec ce choix, le portier costaricain était à la recherche d’une porte de sortie afin de s’assurer d’avoir du temps de jeu en perspective de la Coupe du Monde. Annoncé proche de rejoindre Naples, l’ancien madrilène a vu les deux clubs ne pas réussir à s’entendre sur les modalités d’une possible arrivée de Navas en Italie.

« Je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi«

À moins d’une heure de la fermeture du mercato, il a mis au suspens sur son avenir sur ses réseaux sociaux. Il va rester au PSG. « Après un été de beaucoup d’incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, valorisant mon travail et ma carrière. C’est une fierté de se sentir si aimé, qu’ils misent sur un. C’est aussi le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l’équipe autant que possible, sans abandonner et comme d’habitude en donnant le maximum chaque jour. Merci pour vos bons vœux, nous continuons dans le combat de la main de Dieu !«