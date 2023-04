Dans une nouvelle performance indigne de son statut, le PSG s’est incliné contre Lyon ce soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Une deuxième de suite au Parc des Princes, une huitième en 2023 qui n’est pas dans les standards des Rouge & Bleu. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier demande une remise en question de ses joueurs.

« Il manque quand même beaucoup de personnalité, de sursaut d’orgueil »

« C’est la deuxième de suite et la huitième de l’année 2023. Évidemment que c’est beaucoup quand on est le PSG. Il y a à la fois de la déception, parce que l’on avait bien démarré le match avec deux belles occasions, et évidemment de la colère parce que l’on concède beaucoup trop de situations. Il manque quand même beaucoup de personnalité, de sursaut d’orgueil. Autant on est poussés par notre public jusqu’à la dernière minute, autant on manque énormément de réactions. Il faut qu’il y ait une grosse prise de conscience, sûrement une mise au point et aussi attendre que certains joueurs cadres puissent revenir dans l’effectif. C’est une grande déception. Le titre, c’est quelque chose de difficile à aller chercher. Et si on pense que les choses se font simplement et facilement, non. Ça va être difficile. Et pour aller chercher ce titre-là, il va falloir avoir sûrement un autre état d’esprit et beaucoup plus de personnalités sur le terrain, notamment quand les choses ne tournent pas à notre avantage. »