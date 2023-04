La statistique terrifiante des défaites du PSG en 2023

Ce soir, lors de la 29e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné contre Lyon au Parc des Princes (0-1). Une deuxième défaite de suite à domicile en championnat et la 8e en 2023. Autant de défaite en début d’année, du jamais vu depuis plus de 20 ans.

Le PSG est méconnaissable sur le terrain depuis de très longs mois. Après des débuts tonitruants au mois d’août, les Parisiens ont progressivement baissé dans leurs prestations et leurs résultats. Invaincu lors de la première partie de saison, l’après Coupe du monde est une catastrophe pour les Rouge & Bleu. Ils ont déjà perdu huit fois ! (Lens, Rennes x2, Marseille, Monaco, Bayern Munich x2 et Lyon). Des chiffres indignes du statut du PSG. Une telle série noire n’était plus arrivée depuis très longtemps.

8 défaites en 18 matches

En 2023, le PSG a donc perdu huit fois en 18 matches toutes compétitions confondues. De tels standards n’étaient plus arrivés au club de la capitale depuis 22 ans, soit en 2001, dévoile Opta Jean. Cette année-là, les Parisiens avaient perdu 9 de leurs 18 premières rencontres de l’année. Cette saison 2022-2023 est très certainement la pire sous l’ère QSI et les joueurs du PSG devront très rapidement se relever pour s’offrir le titre de champion de France, le 11e de son histoire ce qui ferait de lui le recordman en Ligue 1. Même cet accomplissement ne pourra redonner totalement le sourire aux supporters Rouge & Bleu après cette saison éprouvante.