Le PSG s’est une nouvelle fois incliné ce soir contre Lyon en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Une deuxième défaite de suite en Ligue 1 au Parc des Princes, une première depuis avril 2021. Les Parisiens ont offert une nouvelle prestation insipide. Alors qu’il pouvait compter neuf points d’avance en tête, le PSG voit Lens et Marseille revenir à six points. Au micro de Prime Video, Danilo a poussé un coup de gueule après cette nouvelle défaite.

« Ce qui manque au PSG ? La responsabilité. On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond. Même à la maison, on ne donne pas ce que l’on devrait donner. On est dans une phase difficile, mais on doit sortir de cette dernière. Nos adversaires se rapprochent à six points. On doit se réveiller. Le titre ? Non, il n’est pas assuré, on savait qu’il n’était pas assuré parce qu’il y a encore beaucoup de matches. La Ligue 1 est un championnat très très difficile, compétitive. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit ? Oui mais on doit changer beaucoup de choses. Mais ce n’est pas à moi de le dire. »