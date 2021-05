Avec un penalty accordé après une minute de jeu – et transformé – puis l’exclusion d’un Lensois (Michelin à la 35e), le LOSC de Christophe Galtier a rapidement dessiné sa victoire 3-0 à Lens en ouverture de la 36e journée. Quoi qu’il advienne ailleurs, si Lille (79 points) bat Saint-Etienne puis Angers, il sera champion de France 2021. Les Nordistes se rapprochent d’un quatrième titre.

“Le match le plus difficile, c’est celui qui arrive“, a commenté l’entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, vendredi soir. “Il reste deux matches , et notamment celui de Saint-Etienne. Parce que je reste convaincu qu’il faudra remporter les deux matches pour être champion. Ce qui peut nous empêcher d’être champion ? Les deux adversaires qui nous attendent. La nervosité aussi car plus vous vous approchez du but, plus ça peut se tendre. Il y a encore deux obstacles. On va jouer deux adversaires qui vont jouer relâchés, sans aucune pression. On doit se préparer avec beaucoup de concentration. Notre saison est magnifique, maintenant il faut la rendre exceptionnelle.”