Supporter du PSG, souviens-toi du 8 mai 1996

Vingt-cinq ans. C’était il y a 25 ans, au stade du Roi Baudouin de Bruxelles, c’était le 8 mai 1996. Le PSG remportait la Coupe des Coupes, la C2 de l’UEFA. C’est toujours le seul trophée européen du Club, en quête d’une Ligue des champions. Il se célèbre donc. On commémore la frappe de Bruno N’Gotty sur coup franc synonyme de 1-0 contre le Rapid Vienne, un tir qui trompait Michael Konsel. C’était le PSG de Michel Denisot, de Luis Fernandez, de Yannick Noah appelé pour faire le coach mental, de Bernard Lama, Rai, Patrice Loko, Youri Djorkaeff, Paul Le Guen, Vincent Guerin, Alain Roche, Laurent Fournier, Patrick Colleter, Daniel Bravo, etc.

“Pour ce groupe-là, c’était l’aboutissement d’un travail long de plusieurs années. On avait joué plein de demi-finales. L’année d’avant, on perd en demi-finale de Ligue des champions contre le Milan AC, donc après ça, on n’a plus peur de personne“, expliquait Daniel Bravo à So Foot il y a quelques années. “Je me rappelle qu’on devait présenter la coupe au Parc des Princes, mais à cause d’un envahissement de terrain, on avait dû rester dans les vestiaires. On a fait la fête pendant deux heures aux vestiaires, on a chanté, on a dansé ! On avait de toute façon un groupe qui s’entendait très bien et qui savait très bien faire la fête. C’est vraiment un super souvenir et un des plus beaux moments de ma carrière. On a tellement lutté pour accrocher une Coupe d’Europe, en échouant souvent de peu, avec des matchs où on se faisait un peu voler… Alors, là, on était super heureux.“ Comme tout le peuple Rouge & Bleu.