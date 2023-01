Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace en Bretagne pour y défier Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. La forme d’Hugo Ekitike, la rencontre contre les Rennais, les retours d’Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, l’état d’esprit du numéro 7 du PSG, le rôle des milieux, Pablo Sarabia sur le départ. Extraits choisis…

Hugo Ekitike

« Hugo a eu une longue période d’adaptation. Il a dû prendre ses repères. Sur ses trois derniers matches, il a été décisif. Il est en train de progresser, de trouver ses repères. On est très satisfait. Il aura l’opportunité de beaucoup jouer.«

Rennes

« Les équipes sont décomplexées. Angers est venu avec beaucoup d’ambition. Il faut que l’on ait des matches difficiles. C’est mieux pour nous. On s’attend à un match difficile. Les supporters poussent très fort. Ce sera un match très ouvert. On devra être meilleur dans l’utilisation du ballon que face à Angers. Peur ? Non. On toujours l’ambition d’être bon, de gagner. En face il y a une bonne équipe, un bon entraîneur, Bruno Genesio.«

Mbappé présent contre Rennes ?

« Il est prêt à jouer. Il a bien récupéré comme Hakimi. Ils sont disponibles pour le groupe. Je n’ai pas échangé avec lui. Je l’avais fait à son retour de la Coupe du monde. Il ne me semble pas marqué par la déception. Il est disponible et souriant comme un grand professionnel.«

Le rôle des milieux

« Même s’ils sont peu impliqués sur les buts, nous avons nos attaquants qui marquent beaucoup de buts. Notre jeu est fait de combinaisons. Il y a très peu de place pour la transition. Sur un plan tactique, je leur demande d’être en soutien de nos attaquants. Si on peut améliorer le milieu on le fera mais, il y a beaucoup de rotations au milieu de terrain, plus que dans les autres secteurs. »

Le groupe

« Ça fait quasiment deux mois que notre effectif est dispersé, aujourd’hui on commence seulement à retrouver un groupe presque complet. Les joueurs ont du trouver des automatismes en sélection et ils ont donc laisser tomber les nôtres.«

La MNM

« Je leur donne beaucoup de liberté. Sur un plan tactique, on cherche à contrarier les premières sorties de l’adversaire. Sur le plan offensif, on cherche à ce qu’ils soient dans leur meilleure zone. »

La victoire à Lille en début de saison

« C’est l’histoire d’un match… On avait ouvert le score rapidement. Les adversaires ne jouent plus de la même manière depuis. L’animation dépend des joueurs qui sont à disposition. On doit retrouver plus d’intensité. Surtout, on doit avoir moins de déchet technique. »

Pablo Sarabia

« Pablo est un très bon joueur. Il n’était pas heureux ici. Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Cela ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif. C’est bien engagé. Est-ce qu’il sera remplacé ? Le club travaille mais on ne prendra pas pour prendre. On a des bons jeunes, et on doit leur laisser la place«

Les axes de progression du PSG

« Sur les derniers matches joués, sur un plan technique c’est insuffisant par rapport au niveau auquel on veut jouer. On doit être plus tueur et donner moins d’espoir à l’adversaire. Tout le monde doit travailler pour l’équipe.«

Verratti

« C’est un joueur très important. Quand il n’est pas là, il manque sa science du placement. Marco va bien, il va rapidement reprendre la course et réintégrer le groupe.«

Rennes

« C’est une équipe qui se projette très rapidement en attaque. Il y a de la qualité. Ils ont perdu Martin Terrier. C’est une équipe difficile à manœuvrer. J’ai vu leurs matchs depuis la reprise. Cela reste un adversaire redoutable. Il faudra être bon techniquement et être très vigilant en bloc bas. »