Le point médical du PSG avant le déplacement à Rennes

Demain soir (20h45, prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe t Marco Verratti.

Touché au quadriceps à l’entraînement mardi, Marco Verratti avait manqué le match de la 18e journée de Ligue 1 contre Angers. Le milieu de terrain italien était absent de l’entraînement de ce samedi matin et doit déclarer forfait pour le déplacement du PSG à Rennes demain soir dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Dans son point médical du jour, le club de la capitale a expliqué que le Petit Hibou devait reprendre l’entraînement collectif « prochainement. » Ce point médical concerne également Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le défenseur central « poursuit son travail individuel et reprendra la course à pieds dans les prochains jours. » En ce qui concerne le latéral gauche portugais, devrait faire son retour à la compétition la semaine prochaine.

Le point médical du PSG

Touché au quadriceps droit, Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif prochainement.

Nuno Mendes, dont les entraînements collectifs se déroulent bien, effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine.