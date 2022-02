Le PSG s’est incliné au Parc des Princes ce soir lors de la séance des tirs au but contre Nice (0-0, 5 t.a.b à 6). Les Parisiens abandonnent leur titre en huitièmes de finale. Titulaire dans le couloir gauche de la défense des Rouge & Bleu, Nuno Mendes a réalisé une prestation correcte (noté, 5,5 par la rédaction de CS). Le Portugais a expliqué que son équipe allait travailler dur pour la suite de la saison.

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour le tour suivant, mais nous devons continuer à travailler, martèle l’international portugais pour PSG TV. le Je me sentais bien sur le terrain, j’ai fait ce que j’avais à faire, aider au maximum l’équipe mais malheureusement ça n’a pas suffi pour gagner. Alors maintenant, nous allons continuer à travailler et tout donner lors de notre prochain match. Les supporters ? C’est vraiment important d’avoir des supporters. On en a eu aujourd’hui, et on en a eu à tous les matches mais beaucoup moins à cause du Covid. Je pense que c’est une bonne chose de retrouver tous les supporters dès le prochain match. Ça aide vraiment l’équipe et c’est ce dont nous avons besoin.«