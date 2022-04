Le Real Madrid toujours confiant dans le dossier Mbappé

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, l’avenir de Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions. Alors qu’un pessimisme régnait avec la nouvelle désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid, l’optimisme est de mise depuis quelques jours suite aux dernières déclarations de l’attaquant de 23 ans. À l’issue du match face au FC Lorient, le champion du monde 2018 a déclaré qu’une prolongation au PSG était une possibilité. Ainsi, son futur devrait se jouer entre Paris et Madrid, voire un autre club (Liverpool ou Manchester City selon certaines sources).

Et ce mardi, Marca apporte quelques informations supplémentaires sur le dossier Kylian Mbappé. Si toutes les propositions sont étudiées de près par le joueur et son entourage, les proches de l’international français « continuent d’assurer que Mbappé veut jouer pour Madrid. » De son côté, le club merengue resterait calme malgré les dernières déclarations du joueur et n’a « aucun doute sur le fait que la décision de l’attaquant n’a pas changé et ne changera pas. » Mais au PSG, la prolongation de contrat de son meilleur joueur est au centre des préoccupations. Le souhait des dirigeants serait de le conserver avec un contrat de deux saisons maximum, afin que le joueur soit toujours Parisien au moment de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre), et un possible départ à l’été 2023. Mais malgré la proposition des Rouge & Bleu, « des sources très proches du joueur ont assuré hier que le joueur est toujours déterminé à jouer pour le Real Madrid et que les déclarations ne sont que le produit de l’énorme pression du Qatar, du PSG et de la France », rapporte le quotidien madrilène.

Pourtant, ces derniers jours, Kylian Mbappé montre de plus en plus son attachement au PSG comme lors de sa présence, avec sa mère, à un match de l’équipe de handball ou plus récemment lors du quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League de la section féminine. Cependant, la mère du joueur et l’avocate, Delphine Vanderheyden, ont pour volonté de voir l’international français évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Mais les prochains mouvements dans l’organigramme du club pourraient également être pris en considération dans la réflexion finale de Kylian Mbappé, comme un possible départ de Leonardo et une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche. Et outre la question des droits d’image qui aura un rôle central dans son prochain contrat, l’ancien Monégasque pourrait également être placé au centre du projet parisien, un élément non-négligeable pour l’actuel meilleur joueur des Rouge & Bleu.