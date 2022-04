Le PSG proposerait une somme XXL à Kylian Mbappé

Le feuilleton du prochain mercato d’été commence très tôt, et compte déjà pas mal d’épisodes. Dans la foulée de la victoire (5-1) face à Lorient dimanche dernier, Kylian Mbappé (23 ans) s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux journalistes présents. À leur micro, l’international français (53 sélections) n’a pas été avare en déclarations. Une d’entre elles n’est pas passé inaperçue : « Déjà fait mon choix ? Non, non, non, je n’ai pas encore fait mon choix. Tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper. J’ai envie de faire le bon choix« . Si ces mots ont laissé beaucoup de supporters parisiens penser à une prolongation, des informations parues par la suite ont vite tempéré cette tendance. C’est le journaliste italien spécialisé mercato, Fabrizio Romano, qui a publié des nouvelles allant dans le même sens que le bien informé Julien Maynard (réputé pour être proche du clan Mbappé) disant qu’aucune décision n’était prise concernant l’avenir du joueur et que des discussions étaient toujours en cours avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé épisode… 150 000 000 !

C’est un nouvel épisode du feuilleton Kylian Mbappé qui nous arrive aujourd’hui d’Espagne. Le journaliste Guillem Balague spécialisé dans le football espagnol et donc de la Liga, a éteint les espoirs de prolongation pour les supporters parisiens. Selon lui, les « nouveaux éléments » évoqués par le numéro 7 du PSG, sont les millions d’euros proposés par le club de la capitale à son joueur afin de le garder. En effet, le board parisien aurait proposé la somme de 150 millions d’euros sur deux saisons à Mbappé (soit 75 millions la saison). Le spécialiste du football espagnol affirme également que le Real Madrid est la piste privilégiée par le joueur, et que ce dernier attend une meilleure offre financière de la part des madrilènes, que celle sur la table actuellement.