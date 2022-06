Galtier et Campos pas d’accord sur le cas Neymar

Si le cas de Neymar fait beaucoup parler depuis quelques jours, et notamment les propos du président Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien, les avis divergeraient également en interne au PSG. Certains s’avancent et parlent d’un départ de Neymar comme nos confrères du Parisien qui évoquent une « séparation inéluctable« , le média brésilien UOL Sport balaye d’un revers de mains ces informations en indiquant, selon des sources proches de la star brésilienne, que le PSG ne lui avait jamais communiqué son envie de s’en séparer. En interne, selon des informations de CNews, le nouveau coach qui ne devrait pas tarder à être intronisé officiellement, Christophe Galtier, serait enchanté à l’idée de diriger Neymar. Encore plus en détails, la chaîne du groupe Canal nous informe que l’idée du désormais ancien entraîneur de l’OGC Nice serait d’évoluer dans un système en 3-5-2, afin de placer Neymar en position de numéro 10 derrière un duo Mbappé – Messi en attaque. En effet, dans sa position préférentielle, Galtier estime que « Neymar au top de sa forme serait un atout indéniable pour atteindre les objectifs du club de la capitale« .

Campos, pas du même avis que Galtier

Si l’arrivée de Galtier rime également avec une ligne directrice sportive dictée par Campos, cela pourrait causer le départ de Neymar. En effet, à l’information de nos confrères de CNews parue aujourd’hui, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, a réagit en faisant savoir que, selon lui, Campos ne souhaitait pas conserver Neymar dans les rangs du PSG. Ajoutant par ailleurs que « Christophe Galtier suivra les indications du Luis Campos au sujet des joueurs potentiellement partants« . Si le départ de Neymar devrait se dessiner, le technicien français ne devrait donc pas s’y opposer.