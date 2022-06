Chantier primordial pour la nouvelle direction sportive du PSG, les cas des jeunes titis parisiens semblent se régler au compte-gouttes. Xavi Simons récemment transféré au PSV Eindhoven, Ismaël Gharbi a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, et Warren Zaire-Emery et Wilson Odobert discutent encore avec les dirigeants du PSG. Un autre dossier s’est réglé aujourd’hui, c’est celui de Vimoj Muntu Wa Mungu. En effet, le jeune joueur de 17 ans vient de s’engager avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Il signe ainsi son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le natif de Fontainebleau (77) est Rouge & Bleu depuis 2017, date à laquelle il intègre le Centre de Préformation, avant de devenir pensionnaire du Centre de Formation deux ans plus tard.

Cette saison et pour sa première en U19, sous les ordres de Zoumana Camara, Muntu Wa Mungu a disputé 15 rencontres de championnat, 5 en Youth League, et 2 en Coupe Gambardella. Le club écrit sur sont site officiel : « Le Paris Saint-Germain félicite Vimoj pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous la tunique Rouge et Bleu« .