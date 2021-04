E.Cissé : “Idrissa Gueye a vraiment été très bon”

En éliminant le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales pour la deuxième année consécutive. Les Parisiens peuvent continuer à rêver de leur épopée européenne. Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, est revenu sur le match d’hier soir pour l’Equipe.

Neymar et ses occasions ratés

Cissé : “Ce ne sont pas des actions ratées. Les poteaux et les barres font partie du jeu. Après, il y a Neuer aussi. Pour moi, il n’a pas vendangé. On ne peut vraiment pas lui en vouloir. Moi, je vois trois occasions pour lui. C’est quand même pas mal. Déjà il se les procure.“

Les joueurs qu’il a apprécié

Cissé : “Pour moi, tous ! Ils ont tous fait le taf. C’est justement parce que derrière ils ont tenu la baraque à l’image d’un Gueye qui a vraiment été très bon, que Neymar et Mbappé ont pu procéder par contre. Ce qui est sympa, c’est de voir le PSG se qualifier en faisant un bon match. En Ligue 1, il n’y a pas trop d’émotions, et là, franchement, c’était quand même sympa. On regarde les matches de foot pour vivre ces émotions.“

Le match

Cissé : “En première période, j’ai même trouvé le PSG assez plaisant. On a vu Neymar et Mbappé se mettre en évidence. C’est une stratégie qui a permis à ces deux joueurs de briller et de montrer toute l’étendue de leur talent. Justement, je ne crois pas qu’il se soit mis en danger. C’était un choix tactique et les joueurs l’ont assumé. Ils ont accepté de subir et, quand on accepte de subir, on doit accepter aussi de concéder des occasions.“