Après le FC Barcelone en huitième de finale, le PSG a éliminé le Bayern Munich en quart de finale (2-3/0-1). Dans la course à la finale, le PSG devra désormais éliminer Manchester City. Pour Jérôme Alonzo, il y a “les ingrédients pour vivre une épopée” européenne. “Il y a les ingrédients pour vivre une épopée, ça c’est certain. La dramaturgie et le fait que tu passes près de la catastrophe, le tableau de Munich avec le stade vide, la neige, le vent, les 31 tirs, la passe de Neymar, le but de Kylian… Et puis, il ne faut quand même pas oublier que pendant un quart d’heure à Manchester, tu es mort, tu ne sors peut-être pas des poules ! Il y a la barre d’Edinson (Cavani) et l’occasion de Martial, rappelle l’ancien portier parisien dans Le Parisien. Quand tu te sors de ça et qu’après tu élimines le Barça, puis le Bayern, oui, pour l’instant, tu coches les cases. Mais si tu perds en demie, il n’en restera rien.“